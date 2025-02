Domus Oleorum, a Ostuni il primo Experience Lab made in Puglia

Fonte: Olio Pomes Panorama di Ostuni

Un viaggio nella tradizione, nella storia di un territorio e di una specialità enogastronomica; un viaggio generazionale o alla riscoperta delle architetture antiche: Domus Oleorum, la casa degli olii, è tutto questo. Un luogo rinato per valorizzare il territorio ostunese e la sua tradizione alimentare. Una domanda ha spinto la famiglia Pomes a intraprendere questa avventura: A c t’serv l’Uegghie? (in dialetto ostunese: A cosa ti serve l’Olio?).

Il progetto e una storia di valorizzazione

Domus Oleorum è la casa degli olii e nasce nel vecchio frantoio di famiglia: una struttura dei primi del ‘900, ristrutturata rispettando la sua storia e architettura, e valorizzando l’armonia con il territorio di Ostuni. Nel cuore della provincia di Brindisi, questo territorio vanta le condizioni ideali per la produzione di un olio EVO di qualità superiore, che mantiene tutte le caratteristiche organolettiche del luogo d’origine, per un sapore d’altri tempi. Ed è proprio qui che dal 1902 la famiglia Pomes con passione e dedizione imbottiglia la qualità delle olive pugliesi. Un’arte, quella olearia, tramandata da quattro generazioni proprio con l’obiettivo di raccontare, far assaggiare e valorizzare un prodotto d’eccellenza. L’obiettivo? Creare conoscenza e, perché no, vedere comparire nei ristoranti la pregiata Carta degli Olii a fianco alla Carta dei Vini!

Le tre aree di Domus Oleorum: olio, vino e degustazioni

La Domus Oleorum vanta una superficie di 220 metri quadrati che è stata suddivisa in tre aree. Il primo spazio è completamente dedicato all’olio EVO e qui è possibile degustare i prodotti guidati da un maestro oleario. Gusto e olfatto giocano un ruolo fondamentale, ma vanno educati e accompagnati. Durante le degustazioni, sono spiegati nel dettaglio le proprietà organolettiche di ciascun olio e gli abbinamenti suggeriti in cucina.

I vini sono i protagonisti della seconda zona, per intraprendere un percorso delle migliori etichette di Puglia, dal rosé, al bianco, ai rossi per finire con i metodi classici. Le degustazioni sono accompagnate da un aperitivo pugliese con i migliori prodotti della regione.

La terza area ospita le Experience Lab, corsi di degustazione di olio e vino, per la creazione di cocktail con olio EVO e di cucina pugliese.

La Domus Oleorum è inoltre a disposizione per organizzare eventi privati ed aziendali, attività di Team Building, conferenze, pranzi e cene private, in un contesto familiare e raffinato, autentico e di tradizione.

Fonte: Olio Pomes

Experience Lab, le proposte

Proprio per rispondere alla domanda che ha spinto la famiglia Pomes a intraprendere questo viaggio, sono tante le esperienze proposte in Domus Oleorum. Già, perché gli oli Extravergine di oliva non sono tutti uguali e saperli abbinare ai piatti dovrebbe essere comune tanto quanto l’abbinamento dei vini.

EVO Experience è il nome del laboratorio per la degustazione di tre olii EVO monovarietali e di un Olio EVO Blend. Guidati da un maestro oleario, si possono scoprire le differenze organolettiche degli olii, imparare ad abbinare gli olii alle pietanze, scoprire i trucchi per creare degli olii aromatizzati. La Cocktoil Experience è tenuta da uno dei più bravi bartender di Ostuni, che insegna a preparare tre cocktail con gli oli, per capire gli abbinamenti e proporre agli ospiti un aperitivo diverso dal solito.

Wine Experience, insieme a un sommelier, è un viaggio per conoscere l’eccellenza dei vini pugliesi e gli abbinamenti più azzeccati. La degustazione è accompagnata da una merenda pugliese, abbinando ad ogni vino una specialità locale.

Fonte: Olio Pomes

Food, degustazione e corsi

L’olio per donare sinfonia alle pietanze e per valorizzare i gusti. Tutti a tavola allora, in una terra che ha una tradizione enogastronomica riconosciuta a livello internazionale. Due le proposte food di Domus Oleorum. Nessuno chef stellato a condurre l’Apulian Food Experience, perché ai fornelli c’è una signora pugliese! Un corso di cucina tradizionale e genuina, per imparare a preparare i piatti della tradizione, dalle orecchiette ai panzerotti, ovviamente abbinati all’olio giusto. La Food Experience è la proposta di degustazione per gli amanti del buon cibo o per chi cerca qualcosa di diverso per festeggiare un compleanno o per una cena di lavoro. Tre differenti menu con le migliori specialità pugliesi, abbinati e vini e oli della regione.