Dov’è stata girata la serie Tv The Studio: ecco le location del progetto che ha trionfato agli Emmy Awards creato e interpretato da Seth Rogen

iStock/Getty Dove è stato girato The Studio: le location

Gli Emmy Awards hanno visto trionfare diverse serie Tv e tra queste c’è The Studio la comedy che è stata premiata per lo stile, i dialoghi e la trama. Il progetto firmato Apple Tv+, creato e interpretato da Seth Rogen svela nelle riprese vere e proprie icone architettoniche e angoli nascosti che raccontano la storia di Hollywood.

Durante ogni episodio abbiamo l’occasione per esplorare case straordinarie, ristoranti leggendari e hotel che hanno fatto la storia. Ecco quali sono le location di The Studio e i luoghi in cui è stata girata la serie comedy premiata agli Emmy Awards 2025.

Los Angeles

Non poteva che partire da qui il viaggio di Matt Remick, il protagonista interpretato da Seth Rogen. Los Angeles è il cuore narrativo e visivo della serie, con location che oscillano tra il classico immaginario hollywoodiano e set d’avanguardia.

Gli episodi ci portano dentro e fuori gli storici Warner Bros Studios a Burbank, tra lagune artificiali, strade che ricreano Chinatown e backlot che sembrano New York. Ti sei mai chiesto quanto sia affascinante vedere un angolo di Manhattan… a pochi passi dalle colline di Hollywood?

Le residenze sono un capitolo a parte: una delle più spettacolari è la Harvey House, progettata da John Lautner, che con i suoi muri di vetro e il panorama mozzafiato sembra sospesa tra natura e modernità. Non meno suggestiva è la Foster Carling Residence, sempre firmata Lautner: qui le pareti si aprono letteralmente verso l’esterno e la piscina si estende dal salotto al giardino. Roba da lasciarti senza fiato, vero?

Gli episodi ci fanno entrare anche nel Smoke House Restaurant, un’istituzione dal 1946 frequentata da generazioni di attori. Oppure al Chateau Marmont, il leggendario hotel che ha visto passare star, segreti e scandali sin dagli anni ’30. Insomma, Los Angeles non è solo sfondo: è un personaggio a sé.

Hollywood Hills

Se c’è un quartiere che rappresenta l’essenza glamour della serie, quello è senza dubbio Hollywood Hills. Le colline regalano a The Studio alcune delle location più riconoscibili, da ville futuristiche a simboli intramontabili.

Conosciuto come Silvertop, il Reiner-Burchill Residence è un’altra location di The Studio: con il tetto curvo in cemento che sembra fluttuare la villa sinonimo di innovazione architettonica diventa subito riconoscibile.

Da non perdere anche il passaggio di Matt sulla Hollywood Boulevard: incredibilmente riconoscibile il Roosevelt Hotel che fa da cornice. Il set urbano ci catapulta rapidamente all’interno della Spare Room, tra eco di vecchie glorie e il fascino moderno della nightlife.

iStock

Beverly Hills

Da sempre Beverly Hills è sinonimo di lusso e ovviamente in The Studio non poteva essere altrimenti. L’episodio ha come location principale il Beverly Hilton con una sala da ballo conosciuta per ospitare da decenni i Golden Globes.

Las Vegas

Non poteva certo mancare Las Vegas tra i set della serie Tv. La capitale dell’intrattenimento e del gioco è stata scelta per girare alcune scene nelle sale del Venetian Theatre. Ironia e stile fanno parte di una scena indimenticabile con Bryan Cranston su una gondola che scivola lungo i canali artificiali.