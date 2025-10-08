Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Viaggio in autunno a Malaga: i voli last minute di ottobre

L’autunno è un periodo fantastico per partire e godersi una fuga in una città europea. Weekend o infrasettimanale? Le occasioni sono tantissime e oggi vogliamo svelarvi 6 mete europee last minute sotto i 200 euro per viaggi di 2 – 3 giorni tra le città più amate nel periodo autunnale. Abbiamo fatto un rapido calcolo: scegliendo con cura dove alloggiare è possibile restare nel budget dei 200 euro per un weekend, soggiornando una o due notti e optando per hotel economici (ma comunque in centro) entro i 100 euro a notte. E per chi vuole risparmiare al massimo, c’è sempre l’opportunità di approfittare degli ostelli… i più moderni hanno il bagno in camera.

Da Milano Malpensa a Tirana

Per meno del prezzo di una pizza fuori, puoi scoprire una capitale sorprendente. Tirana è una ventata di novità: vivace, colorata, piena di energia e storia. WizzAir propone voli dal 21 al 22 ottobre a meno di 36 euro andata e ritorno. (questa offerta, come tutte quelle indicate nell’articolo, possono cambiare e sono soggette a disponibilità di posti).

Il periodo veste la città di luce dorata, ideale per esplorare la Piazza Skanderbeg, salire sul Monte Dajti in funivia e godersi il panorama mozzafiato, oppure per scoprire il Bunk’Art, un museo dentro un rifugio antiatomico. La sera, tra locali trendy e ristoranti tradizionali, vi innamorerete dei sapori albanesi, tra byrek croccanti e rakia profumata.

Da Milano Bergamo a Budapest

Con 33 euro potete regalarvi un weekend nella perla del Danubio. L’offerta di Ryanair è valida per le date dal 14 al 16 ottobre. Budapest in autunno è pura magia: l’aria è frizzante, i colori caldi, le luci si riflettono sul fiume e tutto diventa più romantico.

Rilassatevi nelle terme Széchenyi mentre fuori soffia una brezza leggera, sorseggiate un calice di vino Tokaji in un ruin pub nascosto, lasciatevi incantare dal Parlamento illuminato la sera e passeggiate sul Ponte delle Catene con una vista mozzafiato sulla città. Ottobre è perfetto per viverla con calma, tra un gulasch fumante e una crociera notturna sul Danubio.

Da Torino a Sofia

Con meno di 50 euro, WizzAir vi porta da Torino a Sofia per 3 giorni, dal 28 al 30 ottobre alla scoperta dei Balcani. Sofia è un mix affascinante di oriente e occidente, tra cupole dorate e street art, tra tradizione e modernità.

Passeggiare tra le vie del centro in autunno è un piacere: l’aria è fresca, le montagne sullo sfondo sono già innevate e la città ti accoglie con calma. La Cattedrale di Aleksandar Nevski vi lascerà senza parole, i caffè del centro sono perfetti per scaldarsi con dolci locali e la sera puoi scoprire la vita notturna con un bicchiere di rakia in mano. Un weekend insolito, ma super autentico.

Da Roma Fiumicino a Malaga

Chi ha ancora voglia di sole può approfittare dell’offerta da Roma Fiumicino a Malaga che dal 28 al 30 ottobre con Ryanair si raggiunge con circa 41 euro per qualche giorno all’insegna di mare, arte e tapas.

Dalla cima del Castello di Gibralfaro vedrete tutta la città abbracciata dal mare, l’Alcazaba vi riporta nel passato moresco e il Museo Picasso vi racconta il genio nato proprio qui. Dopo un pomeriggio tra vicoli e profumo di arance, sedetevi sulla spiaggia della Malagueta con un piatto di pesce alla griglia e lasciatevi scaldare dal tramonto.

Da Napoli a Barcellona

Un volo, meno di 90 euro e sei nella città più creativa d’Europa è la promozione di easyJet dal 14 al 17 ottobre. Barcellona in ottobre è pura ispirazione: il sole accarezza ancora le strade, ma i turisti sono di meno e tutto è più autentico. Perdetevi tra le curve colorate del Parc Güell e restate a bocca aperta davanti alla Sagrada Familia, opera maestosa firmata da Gaudì.

Da Roma a Parigi

Altra opportunità da cogliere al volo? Volare da Roma a Parigi con easyJet con voli che si aggirano attorno ai 72 euro andata e ritorno dal 27 al 29 novembre. La città è davvero fredda in questo periodo ma indossando l’abbigliamento giusto si potrà iniziare a vederla addobbata a festa con qualche anticipo del periodo natalizio e iniziative a tema.