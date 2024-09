Cosa fare a Sanary sur Mer, borgo della costa provenzale

Fonte: iStock Sanary sur Mer sulla Costa Provenzale

Con i suoi 17.000 abitanti, Sanary sur Mer è una perla nascosta della Costa Provenzale, un piccolo borgo marino che conserva il suo elegante fascino del passato e che gode di un eccellente clima, simile alla regione siciliana e che la rende uno dei luoghi perfetti da visitare ogni stagione dell’anno. Ma cosa fare e cosa vedere a Sanary sur Mer, che la rende una delle mete ideali per le prossime vacanze? Ecco una lista delle attrazioni principali.

Il porticciolo: cuore della vita locale

Uno dei luoghi principali di Sanary sur Mer è sicuramente il suo caratteristico porticciolo, il cuore pulsante della città. Passeggiare lungo il molo della città permette di respirare e vivere l’aria salmastra, ma anche i colori vivaci dei pointus, ovvero le tradizionali barche da pesca locali e rappresentano l’icona di questo borgo della Costa Provenzale. Inoltre, al mattino presto è possibile assistere al ritorno dei pescatori e delle pointus, che portano il pescato del giorno direttamente ai ristoranti del porto.

Alla scoperta del centro storico: tra arte, storia e cultura

La città di Sanary sur Mer, situata sulla Costa Provenzale, tra le bellissime Nizza e Marsiglia, è anche un luogo ricco di storia e cultura. Il centro storico del borgo è un labirinto di piccole vie acciottolate, dove il tempo sembra essersi fermato. Passeggiare tra le vie, infatti, permette di ammirare delle bellissime case color pastello, in grado di catapultare i visitatori nel passato.

Qui si può visitare la cappella Notre-Dame-de-Pitié, edificio risalente al Sedicesimo secolo, che offre una vista mozzafiato sulla costa francese e che è anche uno dei punti più alti della città. Si trova, infatti, su una collina e rappresenta il luogo perfetto non solo per chi cerca tranquillità e meditazione, ma anche per tutti coloro che amano la fotografia e sono alla ricerca di uno scatto perfetto.

Nei pressi di questa cappella si trova anche l’Église Saint-Nazaire, un’altra chiesa che sorge sul sito di un antico edificio distrutto durante la guerra che colpì il Paese durante il ventesimo secolo e che rappresenta, proprio per questo, un vero e proprio simbolo della rinascita della città di Sanary sur Mer.

Infine, ma non per importanza, c’è l’attrazione storico per eccellenza: la Tour Romane, una torre medievale che testimonia l’antico passato della città di Sanary come città portuale colpita in passato da pirati ed invasori stranieri. Oggi, all’interno della struttura viene ospitato un museo dedicato all’archeologia subacquea, con reperti recuperate proprio nelle acque circostanti e dedicati all’evoluzione delle tecniche della pratica dell’immersione.

Sanary sur Mer: un rifugio per scrittori ed artisti

La città vanta una ricca eredità culturale, che risale agli anni Trenta, quando Sanary sur Mer e la Costa Provenzale divennero un rifugio soprattutto per scrittori ed intellettuali tedeschi in fuga dal regime nazista della Germania. Qui vissero figure importanti e di spicco del panorama culturale europeo, come Thomas Mann, Bertolt Brecht e Joseph Roth, i quali riuscirono a trasformare il borgo in una piccola capitale culturale dell’epoca.

Oggi è possibile visitare una lapide commemorativa, installata per rendere omaggio a questi illustri ospiti e che ricorda il legame indissolubile che si è creato negli anni tra Sanary e la letteratura. È un pezzo di storia poco conosciuto, che allo stesso tempo riesce ad aggiungere un fascino intellettuale all’atmosfera e che renderà il soggiorno in città molto più di una semplice vacanza.

Spiaggia e relax sulla Costa Provenzale

Uno degli aspetti attraenti di questa affascinante città francese sono le sue spiagge. La più famosa e celebre è senza dubbio la Plage de Portissol, una piccola baia incastonata tra le scogliere che offre un rifugio sereno per i bagnanti ed i visitatori della località marina. Qui è possibile godere di un mare limpido ed una sabbia dorata, che valgono sicuramente la visita anche in periodi di alta stagione, quando il numero di turisti presenti è decisamente più alto. La spiaggia di Portissol è anche il luogo ideale per gli amanti degli sport acquatici, come il windsurf o il kayak.

Un altro luogo da raggiungere, per chi vuole passare una giornata al mare, si trova ad est del porto. Qui, infatti, è. possibile passeggiare su una lunga distesa di sabbia che si snoda per più di un chilometro e che è perfetta per chi cerca un po’ di tranquillità lontano dal turismo di massa. L’accesso libero a molte spiagge, inoltre, rende la vacanza ancora più accessibile per tutti i tipi di visitatori, con e senza famiglia, che vogliono spostarsi facilmente tra mare e centro storico.

Tra sapori e profumi del Mercato Provenzale

Una valida opportunità per riuscire ad immergersi completamente nella cultura locale di un nuovo Paese e di una nuova città è sicuramente quella di visitare i mercati locali. Sanary sur Mer non è da meno. Il Mercato Provenzale che si tiene ogni mercoledì in città è un evento imperdibile, che riesce a trasformare la piazza cittadina grazie alla sua vivace atmosfera, rendendola il luogo ideale per assaggiare scoprire profumi e sapori locali: dai formaggi di capra fino ai famosi vini locali.

Sport ed avventura per gli amanti della natura

Per gli amanti dello sport e delle avventure a cielo aperto, Sanary sur Mer è la destinazione ideale dove passare l’estate in Provenza. Qui è possibile praticare sport acquatici come il surf, il windsurf ed il kitesurf, grazie alle correnti che colpiscono laCosta Provenzale, oppure seguire e vivere esperienze a stretto contatto con la natura, passeggiando per i numerosi sentieri che si snodano lungo la costa. Fra tutti, quello più conosciuto è il sentiero che conduce a Capo Sicié, un promontorio che domina il mare e dalla cui cima è possibile godere di un panorama fantastico.

La dolce vita provenzale

Infine, una delle esperienze più piacevoli che questa città della Francia ha da offrire, è semplicemente rilassarsi e godersi la vita lenta e dolce della Provenza: sorseggiare un bicchiere di vino locale in uno dei numerosi locali sul porto, mentre il sole tramonta dietro le colline è il modo perfetto per concludere una giornata passata alla scoperta di Sanary sur Mer e della Costa Provenzale.

Sanary sur Mer, grazie a queste peculiarità, si dimostra sicuramente come una destinazione in grado di combinare in modo armonioso mare, storia, cultura e natura. Questo piccolo borgo della Costa Provenzale è in grado di offrire tutto quello di cui si ha bisogno per passare una vacanza all’insegna del relax, ma anche del divertimento e delle avventure a contatto con la natura.