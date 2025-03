Fonte: iStock Le Grand Rex a Parigi

Wolfgang Petersen, il regista di film quali “La Storia Infinita” e “Troy” disse che con i computer e la tecnologia ci stiamo isolando sempre di più gli uni dagli altri e il cinema resta uno degli ultimi posti in cui possiamo ancora riunirci e vivere un’esperienza magica tutti insieme. Impossibile dargli torto. I cinema, oltre a offrire un momento collettivo speciale, contribuiscono a raccontare anche la storia del luogo in cui si trovano, soprattutto dal punto di vista architettonico.

Se volete arricchire il vostro itinerario con un’esperienza particolare, qui vi portiamo in un viaggio alla scoperta dei cinema più belli del mondo. Luoghi in cui vale la pena spendere una fortuna per i popcorn, nonostante la comodità di guardare tutto in streaming a casa con un paio di click.

Le Grand Rex, Parigi

Questo è considerato il più grandioso dei cinema storici di Parigi. Come un faro che illumina la via agli amanti dei film, l’enorme insegna “Rex” sul tetto, l’unica insegna rotante della città, spicca elegante sulla cima di un palazzo realizzato in stile Art Déco. Al suo interno, invece, ospita 7 sale di proiezione, tra cui una delle più grandi in tutta Europa: la Grande Salle, con 2800 posti.

Ispirato ai cinema americani dell’epoca, il suo vasto interno barocco include un cielo notturno stellato che adorna il soffitto alto 30 metri, insieme a fontane e rilievi che evocano un antico villaggio mediterraneo. È qui che si possono vedere le prime più sfarzose della città e dove vengono organizzati anche concerti.

Cineteca Madrid, Madrid

Sembra di entrare in una navicella spaziale, in realtà siamo nel cinema più bello di Madrid, oltre che nell’unico in tutta la Spagna in cui vengono proiettati quasi esclusivamente film non-fiction. Situato nell’antico Matadero, un mattatoio e mercato del bestiame risalente ai primi del ‘900, ha aperto nel 2011 proponendo una sala unica, illuminata da cesti luminosi e con tre schermi dedicati a tre sceneggiatori spagnoli: Azcona, Plato e Borau.

La programmazione prevede solo film indipendenti e opere meno conosciute, dando molto spazio a cineasti e artisti visivi locali. È presente anche un confortevole patio esterno dove commentare il film davanti a una birra fresca e qualche tapas.

The Electric, Londra

Per chi cerca il massimo del lusso e della comodità, il cinema da segnare è sicuramente The Electric a Londra. Situato sulla Portobello Road di Notting Hill, è uno dei cinema più antichi della città, un baluardo del cinema d’essai che ha aperto le sue porte per la prima volta nel febbraio del 1911. Progettato dall’architetto Gerald Seymour Valentin, il locale è sopravvissuto a due guerre mondiali, a un bombardamento e a un grave incendio.

Nel 2002, i posti a sedere sono stati sostituiti con 98 poltrone in pelle su misura di George Smith, alcune dotate di poggiapiedi, e due enormi divani in pelle sul fondo della sala. È stato installato anche uno schermo su misura, che ha messo in risalto e preservato il bellissimo arco scenico.

Cinema dei Piccoli, Roma

A Roma, invece, si trova il cinema più piccolo del mondo, riconosciuto dal Guinness World Record nel 2005. Situato nel cuore di Villa Borghese, può ospitare solo 63 persone! Il cinema nasce nel 1934, quando Alfredo Annibali avviò la proiezione di comiche e cartoni animati rendendolo un luogo adatto soprattutto ai bambini. Oggi vengono proiettati sia film per i più piccoli che pellicole d’autore.

The Raj Mandir, Jaipur

Chiunque abbia visto un film di Bollywood, può immaginare le sembianze del cinema Raj Mandir a Jaipur. Situato nel nord dell’India, questo cinema può essere descritto architettonicamente come una struttura a forma di meringa. Al suo interno sembra di essere catapultati dentro la scenografia di un musical indiano: lampadari giganti, un soffitto ondulato, una scalinata ampia e un’enorme sala di proiezione. Questo cinema è costruito apposta per far sentire il suo pubblico come ospiti reali di un palazzo.

Può accogliere oltre 1.100 posti nel suo auditorium e attira ogni anno tantissimi turisti desiderosi di ammirare i suoi interni esagerati e di vivere un’esperienza immersiva durante la visita della città.

Stella Cinema, Dublino

Con i suoi oltre 100 anni, Stella Cinema è una chicca imperdibile per gli amanti dei film in viaggio a Dublino. Chiamato anche Stella Rathmines, è un cinema a schermo singolo, unico e lussuoso, che proietta film di nuova uscita e classici di Hollywood sette giorni su sette. Chiuso nel 2004, viene restaurato e riaperto nel 2017 offrendo ai suoi ospiti un’atmosfera elegante unica composta da piastrelle a mosaico, ringhiere Art Déco, soffitto dipinto a mano, un lampadario e l’elegante The Stella Cocktail Club.

L’idea dei restauratori era quella di riflettere lo sfarzo e il glamour degli anni ’20, ma con un tocco moderno e lussuoso. All’interno della sala potrete godervi un film seduti comodamente su poltrone rosse, enormi divani o letti matrimoniali.

Cineteca Nacional de Mexico, Città del Messico

Quello di Città del Messico, invece, vanta uno stile più moderno. Si tratta di un centro cinematografico dal design modernista dove all’interno è presente una mini cittadina con bar, caffè e ristoranti, sale cinematografiche, una galleria, una gelateria di lusso e un vasto archivio dedicato ai tesori cinematografici del Messico.

Dopo il grave incendio del 1982, le sue dieci sale sono state restaurate e sono stati aperti nuovi spazi espositivi, dove vengono organizzati anche festival cinematografici annuali. C’è persino uno schermo panoramico all’aperto nei giardini esterni con proiezioni gratuite.

Puskin Art Cinema, Budapest

Infine, l’ultimo dei cinema più belli del mondo secondo SiViaggia si trova a Budapest. Situato sul lato Pest della città, il Puskin Art Cinema, un tempo conosciuto come Forum Cinema, vanta un’atmosfera particolarmente elegante con i suoi pilastri in marmo, le sedute in legno e il soffitto dai toni dorati. Dal 2013 è stato diviso in cinque schermi che prendono il nome da film che abbracciano la storia del Puskin quali Metropolis, Amarcord, Annie Hall, Mephisto e il dramma ungherese Körhinta e proietta sia film d’autore e indipendenti che grandi uscite.