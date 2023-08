La chiesa da cartolina che devi visitare almeno una volta nella vita

Fonte: iStock Photo La chiesa dell Trinità di Gergeti in Georgia: immersa in un paesaggio da cartolina

Immersa nella natura, con una vista spettacolare e una storia antica: c’è una chiesa da cartolina che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Cosa occorre per farlo? Aver voglia di camminare innanzitutto, perché l’edificio religioso si trova sulla cima di una montagna. E poi ci si deve trovare in Georgia, perché la chiesa della Trinità di Gergeti si trova nella municipalità di Khevi, nella parte nord-occidentale del paese.

Realizzata in tempi antichi, la si può raggiungere a piedi, facendo un percorso in salita che porta fino all’edificio religioso. Oppure, a quanto pare, è possibile raggiungerla con mezzi 4X4, un’opzione adatta a chi ha difficoltà nell’affrontare il percorso.

Vista spettacolare e storia: la chiesa da cartolina da vistare

La chiesa della Trinità di Gergeti è ortodossa e si trova a un’altitudine di circa 2170 metri. Da lì si può godere di una vista spettacolare: un panorama che si estende sulle montagne circostanti, compreso il monte Kazbek che supera i cinquemila metri di altitudine, fa parte della Catena del Caucaso e si trova al confine tra Georgia e Russia. Un’ambientazione da cartolina, difficile da dimenticare e che vale la pena visitare almeno una volta nella vita.

Inoltre, si tratta di una struttura importante dal punto di vista storico, basti infatti pensare che la sua realizzazione può essere ricondotta al XIV secolo. È dotata di un campanile risalente al medesimo periodo storico e ha una struttura a croce inscritta.

Un luogo di culto ancora attivo e posto in una posizione spettacolare, con la vista che spazia sul mondo circostante e che regala ai visitatori la sensazione – unica – di essere dentro a un sogno bellissimo. Ma anche uno spazio che nel corso del tempo ha custodito importanti reliquie: a quanto pare per un periodo anche la croce di Santa Nino, uno dei simboli più importanti della chiesa ortodossa georgiana.

Arrivati in cima, lo sforzo verrà ripagato dallo spettacolare paesaggio e dalla bellezza di questo edificio del passato, in cui è possibile respirare la storia.

Cosa vedere nei pressi della chiesa della Trinità di Gergeti

Per raggiungere la chiesa della Trinità di Gergeti si può partire da Kazbegi, cittadina di montagna nota anche con il nome di Stepantsminda, che si trova nella regione del Mtskheta-Mtianeti. Un luogo davvero affascinante in cui vale la pena trascorrere qualche giorno, non solo per raggiungere la chiesa da cartolina, ma anche perché nella zona ci sono interessanti passeggiate da scoprire se si è amanti del trekking.

Ad esempio si può raggiungere il ghiacciaio del Gergeti, oppure si possono scegliere camminate più semplici e adatte a tutti. Nella zona si trovano cascate, scorci spettacolari e tour per ogni tipologia di viaggiatore. La natura di questi luoghi è favolosa e basta guardarsi attorno per rimanere affascinati dalle montagne e dalle sue valli.

Se si pianifica un viaggio in Georgia senza dubbio questa zona è da inserire nelle mete da visitare, così come lo è la capitale Tbilisi, che non è così distante da Kazbegi e dalla chiesa della Trinità di Gergeti, oppure altri luoghi da sogno che si trovano in questo paese a cavallo tra Europa e Asia.