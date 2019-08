Le cascate di Trümmelbach sono uniche al mondo: stupiscono e incantano

editato in: da

La valle di Lauterbrunnen, in Svizzera, conosciuta al mondo come la zona delle 72 cascate, ha in serbo per i viaggiatori di tutto il pianeta uno spettacolo autentico, di pura magia naturale: le acrobazie d’acqua di Trümmelbach.

L’acqua esplode vorticosa, zampilli si innalzano e ricadono e lo spettacolo visivo e uditivo ha inizio. All’interno della montagna si percepiscono i tuoni, come se si stesse al centro di una tempesta, incantevole e inaspettata: ecco le cascate di Trümmelbach.

Queste cascate naturali, sono le uniche al mondo ad essere nate da un ghiacciaio. Sono accessibili attraverso ascensore, gallerie, tunnel e vari sentieri che portano nei sotterranei dove è possibile vivere lo spettacolo.

Le cascate di Trümmelbach portano a valle l’acqua del ghiacciaio della Jungfrau con una portata di 20000 litri al secondo. Nel loro punto più elevato, le cascate sfiorano i 140 metri d’altezza. L’area di Jungfrau-Aletsch è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, mentre la montagna è elencata nell’inventario federale dei paesaggi e dei monumenti naturali più importanti della nazione.

Attraverso i punti di accesso, è possibile raggiungere la parte alta delle cascate. Percorrendo gli interni della montagna, che nascondono un’impressionante serie di 10 cascate, potrete ammirarle attraverso finestre scavate che si affacciano sui potenti getti d’acqua. È proprio la forza dell’azione di questi getti a dare l’impressione di essere nel bel mezzo di una tempesta, solo che questa non spaventa, ma anzi, meraviglia.

Il tragitto si snoda tra piattaforme panoramiche, scale, gallerie e cunicoli che lasciano i visitatori di tutte le età a bocca aperta. All’interno della montagna, è possibile ammirare le formazioni rocciose contraddistinte da forme bizzarre ed evocative che si sono create nei secoli, e si modificano tutt’ora, a causa dell’azione erosiva dell’acqua.

È possibile raggiungere le cascate di Trümmelbach a piedi, in macchina o in autobus da Lauterbrunnen, la distanza infatti è di soli 3 km. Arrivati lì, potrete visitare la zona della valle delle 72 cascate, che comprende anche la vicina Cascata di Staubbach, famosa per il suo salto di oltre 300 metri di altezza. Le ripide pareti e gli impetuosi giochi d’acqua, rendono Trümmelbach un paesaggio fiabesco. Non è un caso infatti che J. R. R. Tolkien, l’autore dei romanzi fantasy Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, si sia lasciato ispirare e suggestionare da questo spettacolo naturale.