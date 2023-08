Cascate di Ouzoud: spettacolo a pochi passi da Marrakech

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Non solo spiagge meravigliose e città affascinanti dove vivere un’autentica esperienza marocchina: sono tantissimi i panorami che ci attendono nell’entroterra di un Paese che non ha eguali al mondo. Il Marocco è infatti una meta turistica sempre più apprezzata dai viaggiatori, ai quali regala sorprese incredibili. Come le cascate di Ouzoud, un gioiello della natura a non molta distanza da Marrakech. Scopriamole insieme.

Le cascate di Ouzoud, una vera meraviglia

Tra le cartoline più affascinanti del Marocco ci sono senza alcun dubbio i panorami urbani di Marrakech: dalle moschee costruite in arenaria rossa ai suq tradizionali, mercati in cui è possibile immergersi in profumi e sapori così tanto diversi dai nostri, c’è davvero di che innamorarsi. Ma sarebbe un peccato lasciare il Paese prima di aver dato un’occhiata ai dintorni. C’è molto di più che rocce scolpite dal vento e paesaggi brulli: le cascate di Ouzoud, ad esempio, sono una vera sorpresa. Incastonate tra le montagne del medio Atlante, sono le più alte del Marocco e hanno reso fertile la piccola valle in cui spiccano con le loro acque turchesi.

Le cascate hanno origine dal corso dell’oued Tissakht, nei pressi del villaggio di Tanaghmeilt: sono formate da tre salti d’acqua che, in totale, portano la loro altezza a ben 110 metri. Il panorama intorno è poi davvero suggestivo, tra il colore rossastro delle rocce d’arenaria e il verde rigoglioso della valle che le circonda, dove risaltano alberi di ulivo, mandorlo, fico e carrubo. Con un pizzico di fortuna si possono anche ammirare i macachi berberi che, in questa regione, vivono in piena libertà socializzando persino con i turisti – e sono davvero grandi amanti dell’acqua!

Come arrivare alle cascate di Ouzoud

Le cascate di Ouzoud distano circa 150km da Marrakech e a poco più di 70km da Beni Mellal, quindi offrono la meta ideale per l’escursione di un giorno alla scoperta delle bellezze naturali del Marocco. Raggiungerle potrebbe essere un po’ complicato, se non si possiede un mezzo proprio: oltre a noleggiare un’auto, c’è la possibilità di fare il viaggio in taxi privato, ma è una spesa notevole. Si può sempre prendere un taxi collettivo, ma di diretti da Marrakech non ce ne sono, quindi occorre calcolare una sosta forzata per il cambio – con relativa attesa che il nuovo mezzo si riempia.

La scelta migliore consiste nel prendere parte ad un tour organizzato, che conduce direttamente alle cascate. Una volta arrivati sul luogo, c’è un grande parcheggio e un piccolo sentiero che si addentra nella natura, poco impegnativo e alla portata di tutti. Basta una mezz’oretta di camminata per giungere davanti allo spumeggiante panorama delle cascate di Ouzoud, che con il loro fragore non possono certo passare inosservate. Il sito è ormai molto ben organizzato, proprio per via dei numerosi turisti che lo affollano. Ci sono ristoranti e negozi di piccolo artigianato, oltre che camping attrezzati per chi vuole trascorrervi la notte.

Cascate di Ouzoud: cosa fare

Una volta giunti alle cascate di Ouzoud, non resta che esplorare i dintorni: una lunga passerella pedonale offre una visione eccellente sui tre salti d’acqua, ma anche sulla natura circostante. È poi possibile salire a bordo di un piccolo battello per avvicinarsi ai piedi delle cascate e ammirare lo spettacolo in prima fila. Quando in Marocco fa molto caldo, anche un tuffo in acqua è davvero gradevole: la temperatura è abbastanza fredda, ma ne vale davvero la pena. Infine, si può acquistare un sacchetto di noccioline da condividere con i macachi, per vivere un’esperienza diversa.