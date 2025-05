Accoglie ogni anno milioni di visitatori: Canada Place è un centro pulsante di attività culturali, economiche e turistiche, non solo un approdo per le crociere

Situato sullo splendido lungomare di Vancouver, Canada Place è molto più di un semplice terminal crocieristico. È un centro pulsante di attività culturali, economiche e turistiche, che accoglie ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo.

Con le sue iconiche vele bianche, la struttura è diventata uno dei simboli visivi più riconoscibili della città e un punto di partenza ideale per scoprire non solo Vancouver, ma l’intero fascino del Pacifico nordoccidentale.

Il terminal crocieristico: porta d’ingresso per milioni di viaggiatori

Canada Place ospita il terminal crocieristico del Porto di Vancouver, punto di partenza per molti degli itinerari diretti in Alaska. Ogni anno, oltre un milione di passeggeri transita per questo terminal, attratto dalla bellezza dei paesaggi canadesi e dall’efficienza dei servizi offerti. Il terminal, con tre attracchi, è in grado di accogliere fino a quattro lussuose navi da crociera contemporaneamente.

Gestito dalla Vancouver Fraser Port Authority, ogni nave che attracca a Vancouver porta con sé un contributo medio superiore a 3 milioni di dollari in attività dirette all’economia locale, un dato che sottolinea l’importanza strategica di Canada Place per la città e la provincia della Columbia Britannica.

Nel 2009, il terminal ha segnato una tappa fondamentale nella sostenibilità ambientale con l’introduzione di un sistema di shore power. Grazie a questo impianto, tra i primi al mondo e primo del suo genere in Canada, le navi possono connettersi alla rete elettrica terrestre mentre sono ormeggiate, riducendo così drasticamente le emissioni inquinanti in porto.

Il Port of Vancouver Discovery Centre: imparare divertendosi

Situato all’estremità nord di Canada Place, il Port of Vancouver Discovery Centre offre un’esperienza educativa gratuita aperta al pubblico sette giorni su sette, dalle 8:00 alle 20:00. Qui, potri interagire con schermi touch e infografiche animate che spiegano ai visitatori il funzionamento del porto, il commercio marittimo, la logistica dei trasporti e molto altro ancora.

È un luogo ideale per famiglie, scolaresche o se desideri conoscere meglio l’importanza del porto e le sue implicazioni economiche e ambientali. Un viaggio nella storia marittima e nella moderna ingegneria che stimola la curiosità e arricchirà la tua visita a Vancouver con contenuti informativi e coinvolgenti.

La riconoscenza verso le Prime Nazioni

Un aspetto di Canada Place che merita particolare attenzione è l’impegno verso la riconciliazione e il rispetto delle popolazioni indigene. Il sito si trova sui territori ancestrali non ceduti dei popoli xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) e Sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh). Il Vancouver Convention Centre, che fa parte del complesso di Canada Place, riconosce pubblicamente questa realtà e dichiara il proprio impegno ad apprendere, celebrare e sostenere le comunità indigene locali.

Questo riconoscimento non è un semplice gesto simbolico, ma rappresenta un impegno concreto per promuovere inclusività e consapevolezza culturale, rafforzando il legame tra la città di Vancouver e le sue radici più profonde.

Integrato nel complesso di Canada Place, il Vancouver Convention Centre è uno dei più prestigiosi centri congressi del mondo. Affacciato sul porto, con un maestoso panorama montano alle spalle, è facilmente accessibile da qualsiasi punto del centro città ed è sede di oltre 500 eventi a stagione.

Ogni anno, i partecipanti che attraversano le sue sale generano oltre 300 milioni di dollari di benefici economici per la Columbia Britannica.

Inaugurato nel 1986 come Padiglione del Canada per l’Expo, il centro si è ampliato nel 2009 con l’apertura dell’edificio Ovest, diventando la prima struttura congressuale al mondo a ricevere due certificazioni LEED® Platinum. Oggi, il Convention Centre è composto da due edifici: l’iconico East Building e il West Building, collegati tra loro e progettati per ospitare simultaneamente molteplici eventi di grande portata.

Tra le sue caratteristiche più impressionanti vi sono:

Un tetto verde di oltre 2 ettari , che ospita biodiversità locale e contribuisce all’isolamento termico.

, che ospita biodiversità locale e contribuisce all’isolamento termico. Un impianto per il trattamento delle acque grigie direttamente sul posto.

direttamente sul posto. La più grande sala da ballo affacciata sull’acqua in Canada, con finestre a tutta altezza che offrono viste mozzafiato sul porto e sulle montagne circostanti.

Un motore di crescita per la città

Il Convention Centre non è solo una struttura ricettiva, ma un vero motore di crescita culturale, economica e sociale. Gli eventi ospitati qui attraggono delegati da ogni angolo del globo, molti dei quali non avrebbero altrimenti visitato Vancouver.

Oltre il 65% dei partecipanti non residenti e il 75% degli espositori ha dichiarato l’intenzione di tornare nella provincia entro due anni, segno tangibile del forte impatto turistico e promozionale generato dalle attività del centro.

I dati parlano chiaro:

Il delegato medio spende oltre 1.400 dollari durante la sua permanenza.

La durata media del soggiorno è di 4,2 notti.

Gli eventi coprono ogni ambito del sapere: medicina, scienze, educazione, arte, innovazione e tecnologia.

Questo scambio di idee e conoscenze arricchisce non solo i partecipanti, ma tutta la comunità locale, contribuendo a posizionare Vancouver come capitale globale dell’innovazione e dell’accoglienza.

Un’icona di bellezza e funzionalità

Canada Place non è solo una struttura operativa, ma anche un simbolo architettonico. Le sue famose vele bianche evocano quelle di una nave e si stagliano elegantemente contro il cielo di Vancouver, diventando uno sfondo ideale per fotografie e momenti memorabili. La posizione centrale, a pochi passi dalle principali attrazioni cittadine e servita da mezzi pubblici efficienti, rende il complesso facilmente accessibile e perfettamente integrato nel tessuto urbano.

Non è raro imbattersi in spettacoli artistici, eventi pubblici o installazioni culturali proprio nei dintorni di Canada Place, rendendo ogni visita un’occasione speciale per vivere il lato più vibrante di Vancouver

Se poi dovessi capitare a Vancouver nel periodo di Natale, ricorda che ogni anno, tra la fine di novembre e il primo di gennaio, Canada Place diventa il luogo dove andare per ammirare le vetrine di Woodward e fare un salto indietro nel tempo per conosceere un pezzo prezioso della storia della città.

A Vancouver, negli anni ’60 e ’70, durante le feste le persone amavano andare con le proprie famiglie al grande magazzino Woodward, in Hastings Street, per ammirare le vetrine natalizie. Queste vetrine storiche presentavano scene natalizie di epoca vittoriana con personaggi e decorazioni elaborate, tra cui il laboratorio di Babbo Natale, il lampionaio e la panetteria di Woodward.

Quando Woodward chiuse nel 1993, la Canada Place Corporation acquistò le vetrine storiche, che da allora sono parte integrante della magia delle feste di Vancouver.

Come avrai capito dunque, visitare Canada Place significa scoprire una parte essenziale del cuore di Vancouver. È il luogo dove storia, cultura, tecnologia e sostenibilità si incontrano.

Che tu sia in partenza per una crociera in Alaska, in visita per una conferenza internazionale o semplicemente stia camminando lungo la passeggiata panoramica del lungomare, Canada Place saprà offrirti un’esperienza completa e coinvolgente, accompagnandoti al meglio dentro la dinamica e inclusiva identità di Vancouver.