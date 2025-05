Un itinerario per valorizzare i borghi del Polesine, riscoprendo un territorio votato al turismo più green e sostenibile, dove vivere un'esperienza immersiva totale

Fonte: iStock Vista del paesaggio nel Parco del Delta del Po

Nel cuore della cosiddetta “Mesopotamia d’Italia”, dove l’acqua e la terra si intrecciano da millenni, prende forma un progetto innovativo e sostenibile che invita a riscoprire la bellezza dei borghi fluviali tra i fiumi Adige e Po.

“Borghi Fluviali, tra Adige e Po” è un’iniziativa turistica che valorizza un territorio unico attraverso itinerari pensati per una mobilità dolce, fatta di lentezza, rispetto per l’ambiente e scoperta autentica. L’idea è semplice ma potente: muoversi tra natura e cultura, combinando l’esperienza della bicicletta con quella della navigazione lungo le vie d’acqua.

Il progetto coinvolge 18 comuni della provincia di Rovigo, tutti accomunati dalla vocazione fluviale e da un patrimonio naturale e storico di grande valore. Promosso e finanziato dal Ministero del Turismo, in collaborazione con enti locali, associazioni e amministrazioni pubbliche, il percorso rappresenta un modello di turismo green che unisce promozione culturale, tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

Itinerari sostenibili tra acqua e terra lungo Adige e Po

L’elemento distintivo del progetto “Borghi Fluviali, tra Adige e Po” è proprio la combinazione innovativa tra percorsi ciclabili e navigazione fluviale. Questo sistema permette di attraversare paesaggi inediti di un’Italia poco battuta, osservare la natura da prospettive insolite e vivere un’esperienza multisensoriale, dove il silenzio è rotto solo dai suoni degli uccelli, dallo scorrere lento delle acque e dai fruscii della vegetazione.

Le biciclette possono essere caricate a bordo di imbarcazioni che navigano lungo i fiumi, rendendo il viaggio fluido e accessibile a tutti, senza rinunciare al piacere della scoperta a due ruote. Gli itinerari seguono sentieri segnalati che collegano i piccoli centri rivieraschi, collegandosi anche alle grandi ciclovie nazionali e internazionali come la EuroVelo, la Via del Mare o la Vent.TO.

Il progetto ha anche un forte valore ambientale e culturale: attraverso la lente della mobilità sostenibile si tutela un ecosistema prezioso e si promuove la conoscenza della storia di queste terre, segnate dalla convivenza millenaria tra attività umane e risorse naturali. La navigazione fluviale permette inoltre di immergersi nel paesaggio, osservando specie rare di fauna e flora e godendo di scorci di grande suggestione, difficilmente accessibili via terra.

I borghi rivieraschi tra Adige e Po: storia, natura e tradizione

I 18 comuni coinvolti, da Fratta Polesine a Stienta, da Bergantino a Gaiba, costituiscono un mosaico di piccoli borghi, ognuno con un’identità forte e radicata. Qui il tempo sembra scorrere con un ritmo diverso, più lento, più calmo, ideale per chi cerca una pausa autentica dal turismo di massa.

Questi borghi sono custodi di una cultura locale legata ai fiumi, alle campagne e ai prodotti tipici del Polesine, che vanno scoperti con curiosità e attenzione. Eventi culturali, manifestazioni tradizionali e la possibilità di assaporare sapori genuini della cucina locale completano l’esperienza turistica, rendendola completa e coinvolgente.

L’iniziativa ha inoltre un respiro strategico più ampio, poiché contribuisce all’ampliamento della Riserva Biosfera Mab Unesco Po Grande, rafforzando così la vocazione ecoturistica del territorio e il suo legame con le reti di tutela ambientale e culturale a livello nazionale e internazionale.

Il progetto “Borghi Fluviali, tra Adige e Po” rappresenta quindi una straordinaria opportunità per chi desidera vivere un turismo responsabile e rigenerante, che fa della lentezza e del rispetto dell’ambiente i propri valori fondanti. Un invito a scoprire un angolo d’Italia ricco di fascino, ancora poco conosciuto, ma capace di emozionare per le sue atmosfere uniche e per la bellezza senza tempo dei suoi fiumi e dei suoi borghi.