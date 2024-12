Aspettando la mezzanotte davanti agli orologi più belli del mondo

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Fonte: iStock Lo spettacolo pirotecnico del Big Ben di Londra a Capodanno

Quando il calendario segna l’arrivo di dicembre ci ricorda che siamo entrati nel periodo più magico di sempre, quello dell’Avvento e del Natale, ma anche quello che segna la fine di un anno e l’inizio di quello nuovo. È tempo di auguri, di regali e di buoni propositi, di promesse urlate e sussurrate, di luci scintillanti e di brindisi.

Le celebrazione di Capodanno, forse tra le più attese, uniscono tutti i cittadini del mondo, seppur in maniera differente e in orari diversi. Ma nonostante le tradizioni suggestive e affascinanti lontane e differenti dalle nostre, una cosa ci accomuna tutti: quella di guardare l’orologio in attesa che le lancette si fermino sulla mezzanotte per sancire l’inizio del nuovo anno.

Possiamo però non accontentarci di un semplice orologio da polso o di quello presente sul nostro smartphone e raggiungere fisicamente quelli più belli del mondo per inaugurare il nuovo anno tra eventi incredibili e tradizioni da scoprire. È proprio sotto a questi grandi capolavori di arte e architettura che, ogni 31 dicembre, persone da tutto il mondo si riuniscono per augurarsi serenità e felicità nell’anno che verrà. Scopriamo i più belli.

Gli orologi più belli del mondo da raggiungere a Capodanno

Affascinanti, ricchi di storie antiche, misteri e tradizioni che si perpetuano: questi sono gli orologi del mondo, delle vere e proprie sculture che omaggiano il tempo e che sono diventati emblemi delle città che con la loro presenza caratterizzano. Come nel caso dell’Orologio astronomico di Praga che non ha bisogno di presentazioni o il Big Ben, emblema di Londra, del Paese e del mondo intero.

Proprio sotto questi grandi orologi, che sono sempre gremiti di gente durante ogni stagione, cittadini e turisti si riuniscono alla fine dell’anno per perpetuare tradizioni, scambiarsi gli auguri e recitare all’unisono il countdown più atteso.

L’orologio astronomico di Praga

Praga è una città magica, e lo è ancora di più nel periodo dell’Avvento quando luci scintillanti, mercatini di Natale e decorazioni sontuose puntellano ogni angolo della Capitale della Repubblica Ceca. Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime, e tra queste c’è anche l’orologio astronomico, una tappa imprescindibile per chi arriva in città.

Situata nella piazza Stromistské, nella Città Vecchia, questa grandiosa e affascinante scultura è intrisa di leggende, fascino e bellezza. Non è solo un monumento bello da guardare, ma una torre misteriosa da contemplare e scoprire attraverso le sue storie che si tramandano da generazioni.

Il momento più bello per visitare l’orologio astronomico di Praga è proprio questo. Durante i festeggiamenti di Capodanno, infatti, cittadini e turisti si riuniscono proprio qui per attendere la mezzanotte e celebrare il nuovo anno.

Fonte: iStock

Il Big Ben di Londra

Se parliamo di orologi che con il tempo si sono trasformati nei simboli della città nel mondo, allora, non possiamo non pensare al Big Ben, emblema della capitale inglese nonché attrazione turistica raggiunta ogni giorno dai viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

La torre dell’orologio, situata a Westminster, è alta 96 metri e caratterizza in maniera univoca, sin dalla sua costruzione, lo skyline di Londra. Lo spazio antistante alla torre, sempre gremito di cittadini e viaggiatori, il 31 dicembre si anima di speranze, buoni propositi e celebrazioni. È qui che le persone si riuniscono in attesa dei 12 solenni rintocchi delle campane che echeggiano per tutta la città e che inaugurano il nuovo anno, dando il via a uno spettacolo pirotecnico senza eguali.

Fonte: iStock

Glockenspiel. Il carillon di Marienplatz

Anche la capitale della Baviera ha il suo straordinario orologio, forse uno dei più suggestivi del mondo. Stiamo parlando del Rathaus-Glockenspiel, conosciuto anche come carillon di Marienplatz situato nel centro storico della città. Questo grande orologio meccanico, in funzione dal 1908, è ben visibile osservando la torre del Nuovo Municipio perché è al centro di questa che è incastonato.

Si anima in determinate ore del giorno dando vita a uno spettacolo unico e affascinante che ogni giorno attira migliaia di turisti. L’orologio, infatti, è composto da 43 campane e 32 statue a grandezza naturale che evocano storie, usi e costumi locali portando in scena rappresentazioni caratteristiche del Paese.

A Marienplatz, dove ogni giorno migliaia di persone si incontrano e si scontrano altrettante si riuniscono la sera del 31 dicembre per osservare a testa in su il ticchettio delle lancette che sancisce la fine dell’anno e che inaugura quello nuovo.

Fonte: iStock

Zytglogge, la Torre dell’Orologio di Berna

Ci spostiamo ora in Svizzera, e più precisamente a Berna dove campeggia in pieno centro storico, maestosa e affascinante, la Torre Zytglogge, un orologio dalle incredibili fattezze che dal 1817 è Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco.

Simbolo della città, nel Paese e nel mondo, la torre Zytglogge regala uno spettacolo incredibile a chi posa gli occhi su di essa grazie alla presenza di statuette che raffigurano orsi danzanti, giullari e galli e che si muovono in maniera meccanica.

La magia si ripete a ogni ora, ogni giorno e tutti i giorni. E lo fa anche a Capodanno quando le lancette, allo scoccare della mezzanotte, ufficializzano l’inizio del nuovo anno davanti a migliaia di cittadini e viaggiatori.

Fonte: iStock

Il Capodanno a Puerta del Sol, Spagna

L’ultima tappa del nostro tour tra gli orologi più belli del mondo da raggiungere per attendere la mezzanotte ci porta in Spagna, al cospetto di quello situato a Puerta del Sol, la piazza simbolo di Madrid e della Spagna intera.

Crocevia di incontri, scontri, storie e festeggiamenti, nonché tappa imprescindibile per chi visita la città, Puerta del Sol è una delle piazze più famose del Paese perché rappresenta il km 0 della rete stradale di tutta la Spagna, ma non solo. Da oltre un secolo, infatti, questo luogo è diventato il ritrovo per antonomasia delle celebrazioni di Capodanno.

È qui, infatti, che ogni 31 dicembre migliaia di persone provenienti da tutto il Paese si riuniscono davanti alla torre dell’orologio che campeggia sulla piazza in attesa dei 12 solenni rintocchi che sanciscono la fine e l’inizio dell’anno.