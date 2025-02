Scopri Altstadt, la nuova Città Vecchia di Francoforte

È il quartiere più piccolo della città ma è ricco di fascino. Grazie a un complesso restauro, oggi è un vivace centro di attrazione per cittadini e visitatori

Fonte: iStock Esplora senza fretta la nuova Città Vecchia di Francoforte

Francoforte è nota per il suo skyline moderno, ma basta una passeggiata lungo le rive del Meno per scoprire un volto completamente diverso della città: l’Altstadt, o Città Vecchia, il quartiere più piccolo di Francoforte ma ricco di storia e fascino. Dopo un lungo e complesso progetto di restauro, questa zona – fra il Duomo e la storica piazza del Römer – è tornata a splendere, diventando un vivace centro di attrazione per cittadini e visitatori da tutto il mondo.

Se stai programmando un viaggio in Germania, non perdere l’occasione di passeggiare fra i vicoli acciottolati e le case a graticcio di questa incantevole Città Vecchia – un quartiere che, tra tradizione e innovazione, ti regalerà un’esperienza davvero unica.

Alla scoperta dell’Altstadt di Francoforte: un viaggio tra storia, cultura e nuove architetture

L’Altstadt è il cuore storico di Francoforte, dove passato e presente si intrecciano in un affascinante mix di ricostruzioni fedeli, edifici moderni e angoli dal sapore medievale. In gran parte distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, questa zona è rinata grazie a un ambizioso progetto di recupero, terminato nel 2018, che ha ripristinato quanto era andato perso e ripensato gli spazi con un gusto più attuale e moderno, adattandoli alle esigenze dei cittadini.

Oggi è un quartiere che racconta secoli di storia europea. Ecco i nostri consigli su cosa vedere e visitare in questo incantevole angolo sulle rive del fiume Meno.

Fonte: iStock

Un progetto unico: la “Nuova Città Vecchia”

L’area compresa tra il Kaiserdom (Duomo) e il Römer (storica sede del municipio) è stata al centro, come detto, di un sostanzioso e importante intervento di recupero urbanistico: il risultato è il DomRömer Quarter, un insieme di 35 edifici (15 ricostruiti fedelmente sul modello degli originali andati distrutti e 20 di nuova concezione), pensati per riportare in vita l’atmosfera dell’antica Altstadt, rasa al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale.

Qui, su un’area di circa 7.000 m², sono stati ricostruiti i vicoli e le piazzette medievali, abbassando il livello stradale per ripristinare l’antico Krönungsweg (il “Percorso dell’Incoronazione”) lungo il quale re e imperatori tedeschi marciavano verso la loro incoronazione. Il restauro ha voluto bilanciare passato e presente: molti edifici sono stati ricostruiti con elementi tipici di Francoforte (piani terra in arenaria rossa o gialla del Meno), mentre le nuove costruzioni presentano dettagli contemporanei che si integrano armoniosamente nel contesto.

Oggi sono circa 200 i fortuntati residenti di quest’area, che ospita anche negozi indipendenti, caffè, ristoranti, musei e piazzette animate. Grazie a questo riuscito mix di antico e moderno, la Nuova Città Vecchia ha vinto nel 2019 il prestigioso MIPIM Award a Cannes, confermandosi un progetto che è diventato un vero punto di riferimento per la sua qualità architettonica e urbana. Ne è un esempio il Stadthaus am Markt, un edificio multifunzionale che si trova sopra il Giardino Archeologico: ospita mostre ed eventi ma ha anche il compito di proteggere i resti romani e carolingi del passato cittadino.

Römer e Römerberg: simboli della città e cuore storico di Francoforte

Fulcro della Nuova Città Vecchia è il DomRömer Quarter, facilmente accessibile in metropolitana e tram (le fermate sono vicinissime) o in auto (grazie al parcheggio sotterraneo DomRömer). Pochi passi separano il DomRömer Quarter dalla piazza più famosa di Francoforte: il Römerberg, dominato dalla sagoma del Römer, sede del municipio dal 1405. Il Römerberg, anticamente chiamato Samstagsberg, ha ospitato mercati, fiere e persino elezioni imperiali sin dal IX secolo.

L’edificio, con la sua caratteristica facciata, è uno dei più antichi palazzi municipali della Germania; il suo balcone è divenuto famoso per le apparizioni di personaggi illustri, dalla regina Elisabetta II ai calciatori dell’Eintracht Francoforte dopo le vittorie in coppa. Sulla facciata orientale del Römerberg si allineano eleganti case a graticcio, ricostruite nel 1986 su progetti storici. In uno di questi nacque la prima banca di Francoforte, nel XVII secolo.

Al centro della piazza si trova la Fontana della Giustizia, risalente al 1543 (la versione odierna è del 1611). La statua, con la bilancia e la spada, curiosamente non ha gli occhi bendati: un dettaglio che la rende unica. Ma c’è di più: la fontana è nota per aver erogato vino durante le incoronazioni imperiali, attirando folle di persone in festa.

Fonte: iStock

Poco distante si erge la Wertheim Haus, uno dei pochi edifici a graticcio sopravvissuti ai bombardamenti del 1944. Sempre in quest’area potrai visitare il Giardino Archeologico dove potrai ammirare resti di epoca romana, carolingia e medievale, testimonianza di un millenario passato. Durante la ricostruzione sono emersi dettagli sorprendenti: murature carolinge riutilizzate come cantine medievali e tracce delle abitazioni che un tempo si addossavano direttamente al Duomo.

Kaiserdom: la Cattedrale di San Bartolomeo

Con la sua torre di 95 metri, il Duomo di San Bartolomeo (Kaiserdom) domina il profilo della città vecchia. Nonostante il nome, non è mai stata una sede vescovile, ma si fregia del titolo di “cattedrale imperiale” perché qui si tenevano le elezioni reali in base alla Bolla d’Oro di Carlo IV (1356) e furono incoronati ben dieci imperatori tra il 1562 e il 1792.

L’attuale struttura neogotica, ricostruita dopo un incendio del 1867, sorge su fondamenta carolinge e merovinge. Il Museo del Duomo, ospitato nel chiostro medievale, espone preziosi reperti: tra questi, il teschio di San Bartolomeo (la reliquia più importante della chiesa) e gli straordinari oggetti provenienti da una tomba di una giovane del del VII secolo.

Fonte: iStock

Paulskirche: culla della democrazia tedesca

A pochi passi dal Duomo sorge la Paulskirche, un edificio fondamentale per la storia politica della Germania. Questa chiesa protestante fu inaugurata nel 1833 ed è divenuta enormemente celebre perchè nel 1848 fu scelta come sede dell’Assemblea Nazionale tedesca che, proprio al suo interno, redasse la prima Costituzione democratica del Paese.

Questo edificio a pianta ellittica fu scelto perché era la sala più grande e moderna della Francoforte dell’epoca. Distrutta nel 1944, fu ricostruita e riaperta simbolicamente nel 1948, in occasione del centenario della prima Costituzione tedesca. Oggi è un importante luogo commemorativo, dove si tengono cerimonie ufficiali, tra cui la consegna del Premio della Pace del commercio librario tedesco.

Musei e luoghi culturali nell’Altstadt da non perdere

Nonostante le sue ridotte dimensioni, l’Altstadt offre una straordinaria concentrazione di musei e luoghi culturali, che spaziano dall’archeologia all’arte moderna:

Archaeologisches Museum

Allestito nell’ex monastero dei Carmelitani, espone reperti che vanno dalla preistoria all’epoca romana e medioevale.

Kaiserpfalz franconofurd : parte del museo ospita nel sottosuolo i resti archeologici più antichi di Francoforte (bagni romani, mura carolinge, cantine medievali).

: parte del museo ospita nel sottosuolo i resti archeologici più antichi di Francoforte (bagni romani, mura carolinge, cantine medievali). Apre dal mercoledì alla domenica (orari variabili, consultare il sito ufficiale).

Historisches Museum

Situato sul Römerberg, racconta la storia della città in maniera interattiva.

Casa della Golden Waage (Goldene Waage): acquisita dal museo già nel 1899, distrutta nel 1944 e ora ricostruita. Presenta arredi e dipinti del XVII-XVIII secolo, come se fossero ancora abitati dalla famiglia van Hamel che la fece costruire nel 1618. La visita alla Golden Waage è possibile solo con una guida, prenotabile tramite il servizio visitatori del museo. Non è un percorso accessibile a tutti (82 gradini per raggiungere il “Belvederchen”), ma la vista sui tetti dell’Altstadt ripaghera la tua fatica!

Fonte: iStock

Stoltze-Museum

Dedicato a Friedrich Stoltze (1816-1891), poeta, giornalista e satirico, strenuo difensore della libertà e dei diritti civili.

(1816-1891), poeta, giornalista e satirico, strenuo difensore della libertà e dei diritti civili. Inaugurato nel 1978 e trasferito nella Nuova Città Vecchia nel 2018, è ospitato in parte nella casa “Weißer Bock” e in parte nella “Goldene Waage”.

Espone documenti, manoscritti e oggetti che illustrano la vita e l’opera di Stoltze.

Struwwelpeter Museum (Heinrich Hoffmann Museum)

Collocato nel vicolo “Hinter dem Lämmchen”, celebra il medico e scrittore Heinrich Hoffmann (1809-1894), autore del classico per l’infanzia “Der Struwwelpeter” (Pierino Porcospino).

(1809-1894), autore del classico per l’infanzia “Der Struwwelpeter” (Pierino Porcospino). Mostra bozzetti, edizioni rare, traduzioni internazionali e curiosità su uno dei libri per bambini più influenti al mondo.

Ospita anche una sezione dedicata alla riforma della psichiatria, ambito in cui Hoffmann fu molto attivo.

Oltre a questi, spiccano la Schirn Kunsthalle, il Museum für Moderne Kunst (MMK), il Caricatura Museum e varie gallerie particolarmente indicate per gli appassionati di arte contemporanea.

Fonte: iStock

Vivere l’Altstadt oggi

L’Altstadt di Francoforte è una meta perfetta per chi ama immergersi nella storia passeggiando fra vicoli medievali, case a graticcio e piazzette suggestive, ma offre anche spunti moderni. Negozi indipendenti, caffè e ristoranti ideali per concedersi una pausa caffè o per assaggiare specialità tipiche come la “Grüne Soße” o il vino di mele (Apfelwein). Inoltre, il quartiere si anima con mercatini (soprattutto a Natale), rievocazioni storiche, concerti e manifestazioni culturali.

Con la ricostruzione dell’Altstadt, Francoforte ha riscoperto la sua anima medievale, fatta di secoli di storia europea, grandi eventi come incoronazioni imperiali e fermenti democratici, ma anche di piccole storie quotidiane, botteghe artigiane e curiosità letterarie.

Passeggia per il DomRömer Quarter, visita i musei e ammira la vista dal “Belvederchen” della Golden Waage; fermati a contemplare la Fontana della Giustizia sul Römerberg o entra nella Paulskirche per ricordare la nascita della democrazia tedesca: ogni angolo dell’Altstadt racconta un capitolo diverso del passato, proiettato però nel futuro grazie alle nuove architetture e agli spazi pubblici aperti a tutti.

Fonte: iStock

Consigli pratici

Programma la visita : molti musei hanno orari variabili (in alcuni periodi chiudono il lunedì) quindi ricorda di verificate sempre sui siti ufficiali.

: molti musei hanno orari variabili (in alcuni periodi chiudono il lunedì) quindi ricorda di verificate sempre sui siti ufficiali. Visite guidate : alcune attrazioni (come la Casa della Golden Waage) sono accessibili solo con tour guidati. Ti consigliamo di prenotare in anticipo.

: alcune attrazioni (come la Casa della Golden Waage) sono accessibili solo con tour guidati. Ti consigliamo di prenotare in anticipo. Muoviti a piedi : l’Altstadt è perfetta da esplorare passeggiando; prenditi il tempo necessario per girovagare nei vicoli e goderti il loro fascino medievale.

: l’Altstadt è perfetta da esplorare passeggiando; prenditi il tempo necessario per girovagare nei vicoli e goderti il loro fascino medievale. Non perdere la vista panoramica dalla torre del Duomo (accessibile da aprile a ottobre).

la vista panoramica dalla torre del Duomo (accessibile da aprile a ottobre). Se vuoi arrivare in auto , potrai parcheggiare direttamente nel parcheggio sotterraneo DomRömer.

, potrai parcheggiare direttamente nel parcheggio sotterraneo DomRömer. Mezzi pubblici: la zona è ben servita da tram e metropolitana, con fermate proprio a ridosso della Nuova Città Vecchia.

Se cerchi un luogo capace di coniugare passato e presente, tradizione e innovazione, l’Altstadt di Francoforte è una tappa imperdibile. Ogni sua pietra racconta una parte della storia della città. E con i suoi musei, le caffetterie e i ristoranti tipici, questa zona è il luogo ideale per scoprire l’anima di una metropoli moderna che non dimentica le sue radici, in un viaggio nel tempo a pochi passi dai grattacieli della capitale finanziaria della Germania.