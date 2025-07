iStock Rena Majore Aglientu

Nel cuore della Gallura nord-occidentale, Aglientu è un piccolo comune immerso in una delle zone più selvagge e autentiche della Sardegna. Adagiato tra colline granitiche e affacciato su un litorale dalla bellezza incontaminata, questo angolo dell’isola custodisce alcune delle spiagge più affascinanti del Mediterraneo, come Rena Majore e Rena di Matteu, bagnate da un mare trasparente e incorniciate dalla macchia mediterranea. Negli ultimi anni, Aglientu ha attirato l’attenzione non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per essere diventato un set cinematografico e una meta privilegiata per personaggi del mondo dello spettacolo.

Belen Rodriguez in Sardegna

Infatti Belen Rodriguez è stata avvistata con i figli proprio a Rena Majore, incantata in particolare dalla Spiaggia della Sirenetta come testimoniato dai suoi contenuti su Instagram. Tra i personaggi noti che hanno scelto questa zona per le vacanze spicca Belen Rodriguez, che ha trascorso alcuni giorni di relax proprio a Rena Majore, accompagnata dai figli Santiago e Luna Marì. Nei contenuti postati sui social si vedono foto e video in cui passeggia lungo la spiaggia, ammira la bellezza del paesaggio seduta sugli scogli, guida esplorando on the road la Sardegna e gusta piatti locali con vista sul mare.

La spiaggia della Sirenetta: tra cinema e suggestione

Rena Majore è balzata agli onori delle cronache internazionali grazie alla produzione Disney, che ha scelto proprio questo tratto di costa per girare alcune delle scene più iconiche del film live-action La Sirenetta. È qui che Ariel emerge dall’acqua e sale su uno scoglio affacciato sul mare, una scena resa memorabile anche dal contesto naturale che la circonda. Lo scoglio, realizzato appositamente per il film, è stato collocato nella zona di Monti Russu, a pochi chilometri da Aglientu, contribuendo a rendere questa spiaggia una meta di grande richiamo.

La vicina spiaggia di Rena di Matteu, anch’essa nel territorio comunale, ha ospitato invece la scena della corsa in carrozza con il principe Eric. Le dune di sabbia, il mare cristallino e l’ambiente incontaminato hanno offerto il contesto ideale per ricreare l’atmosfera fiabesca del film. In occasione dell’uscita della pellicola, nel maggio 2023, l’intero litorale è stato protagonista di un grande evento celebrativo. Un suggestivo spettacolo di luci e proiezioni ha animato il borgo di Castelsardo e l’area di Rena Majore, trasformando il paesaggio in un set a cielo aperto, con immagini proiettate su oltre 25.000 metri quadrati di superficie.

Le meraviglie nei dintorni

Aglientu non è solo mare. Il borgo, situato a pochi chilometri dalla costa, offre un’atmosfera autentica, lontana dal turismo di massa, con un centro storico fatto di case in granito e piccole botteghe artigiane. La campagna circostante è punteggiata da antichi stazzi, testimonianza di una cultura agro-pastorale ancora viva.

Un’altra meta imperdibile è Vignola Mare, spiaggia premiata con la Bandiera Blu, caratterizzata da una lunga distesa di sabbia dorata che si estende fino a un promontorio sormontato da una torre aragonese del XVI secolo. È il luogo ideale per chi cerca tranquillità e panorami mozzafiato, specialmente al tramonto.

Anche Castelsardo, situato a meno di un’ora d’auto, merita una visita. Il borgo medievale, affacciato sul Golfo dell’Asinara, è stato scelto come ambientazione per alcune scene del castello del principe Eric, confermando il ruolo centrale della Sardegna nella produzione del film Disney.

Con le sue spiagge spettacolari, i paesaggi intatti e la recente notorietà cinematografica, Aglientu si conferma come una destinazione capace di unire il fascino della natura alla magia della narrazione. Che si tratti di seguire le orme della Sirenetta o semplicemente di godersi un tratto di costa tra i più suggestivi d’Europa, questo angolo della Gallura offre un’esperienza di viaggio unica, autentica e indimenticabile.