Viaggio in Colombia: 5 ragioni per partire

La Colombia è una meta di viaggio straordinaria, che per molti anni ha pagato il prezzo della sua storia travagliata – risentendone di molto sotto il punto di vista turistico. Oggi è possibile intraprendere un viaggio in Colombia senza paure, soprattutto se quest’ultime sono rivolte ai cartelli della droga di Cali e Medellin, resi tristemente famosi da Pablo Escobar.

Ma la Colombia per fortuna non è solo questo: tradizione, folclore, spiagge stupende e un paese con una voglia incredibile di rilanciarsi e di farsi conoscere. Scopriamo insieme, grazie a questa piccola guida di SiViaggia, cosa visitare in Colombia, le mete più belle, e 5 buoni motivi per affrontare questo viaggio apparentemente impegnativo con serenità e con il giusto spirito.

1. La vita rilassata e i tempi dilatati

Lo stile di vita colombiano e l’approccio al lavoro e agli impegni quotidiani è decisamente diverso da ciò a cui siamo abituati. Per chi decide di intraprendere un viaggio in Colombia, i consigli vertono sempre sullo “sposare” la filosofia del luogo. Lontani dai ritmi incalzanti e dallo stress quotidiano che spesso respira il turista, gli abitanti della Colombia non sono solo rilassati e sorridenti, ma anche estremamente aperti e predisposti a lunghe chiacchierate con i curiosi.

Lo spirito latino vi porterà automaticamente a sorridere di più, ad essere più allegri e a voler condividere esperienze, cibo e balli: un’energia contagiosa capace di rendere questo viaggio ancora più indimenticabile.

2. Il mare meraviglioso della Colombia

Di certo uno dei motivi principali per visitarla: il mare della Colombia è unico nel suo genere, di un colore così intenso da entrarvi nel cuore e negli occhi. La Colombia vanta spiagge con paesaggi incredibili, che nulla hanno da invidiare ai panorami caraibici o maldiviani. Meta perfetta sia per chi desidera godersi tranquillamente un po’ di mare e fare qualche bagno, sia per gli appassionati degli sport acquatici di vario genere.

Anche lo snorkeling è un’attività che vale certamente la pena di provare almeno una volta nella vita, soprattutto se si decide di farla nei fondali ricchi e variopinti delle acque colombiane. Stupenda l’Isola di San Andrés e la Playa Blanca dell’Isola Barù, molto gettonata anche per i freschi sposini per la luna di miele.

3. Cartagena de Indias in Colombia

Pronti ad immergervi in una realtà fatta di milioni di colori, talmente sgargianti da essere diventati nientemeno che Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco? Cartagena de Indias è una cittadina colombiana situata sulla costa nord, famosa per le sue case colorate e per i suoi tramonti spettacolari. Cartagena de Indias è un luogo perfetto per chi ama visitare cittadine tranquille e allegre, che rispecchiano totalmente lo stile e lo spirito degli abitanti del luogo.

Qui troverete tanti ristorantini e trattorie tipiche, dove mangiare e ballare vanno di pari passo (impossibile non lasciarsi trascinare dal ritmo della salsa) e dove vi sentirete accolti come a casa.

4. La Valle del Cocora

Scommettiamo che, una volta visitata la Valle del Cocora, direte di non aver mai visto qualcosa di più bello. La Valle del Cocora è una valle dove si trovano le palme più alte del mondo, uniche perché caratteristiche proprio della Colombia. La natura incontaminata, gli spazi verdi smeraldo, l’atmosfera magica e solenne: tutto questo vi ruberà letteralmente il cuore, motivo per cui la Valle del Cocora è considerata una delle tappe fondamentali per chi decide di scoprire la Colombia.

Perfetta anche per fare trekking, la valle può essere scoperta anche grazie al supporto di una guida turistica del luogo, che vi spiegherà nel dettaglio tutta la storia delle ceroxylon quindiuense – le palme di cera.

5. Medellin e La Guajira

Medellin non è più da tempo quella fucina di delinquenza e terrore che per anni hanno lambito le sue strade. Certo, la prudenza non va mai messa da parte, ma questa è una caratteristica comune a tutte le grandi città. Effettivamente, Medellin vi lascerà senza fiato proprio per la sua avanguardia architettonica e per i suoi servizi estremamente funzionali.

Nella zona de La Guajira, invece, troverete tante possibilità di divertimento per tutti i gusti. A Punta Gallinas potrete divertivi facendo kite-surf, o semplicemente rilassarvi… perché un viaggio in Colombia è così: senza pensieri!