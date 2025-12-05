Un borgo spagnolo medievale, nella comunità autonoma di Castiglia e León, che unisce leggende epiche, stradine pittoresche e panorami davvero autentici

Santa Gadea del Cid, borgo spagnolo che nel 2026 entrerà a far parte della lista dei borghi più belli della Spagna, è una meta affascinante per chi ama storia, leggenda e paesaggi autentici. Situato nella provincia di Burgos, questo piccolo borgo conserva un fascino medievale intatto, con stradine acciottolate, case in pietra e scorci panoramici sulle valli circostanti.

La sua notorietà è legata anche a una leggenda che ha per protagonista Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid. Eroe giusto e fedele, anche se in conflitto con il suo re. Santa Gadea del Cid non è solo storia e mito, ma anche un luogo perfetto per passeggiate tranquille, alla scoperta di angoli suggestivi e di un’ottima gastronomia tipica castigliana.

Cosa vedere a Santa Gadea del Cid

Il borgo, pur nelle sue dimensioni ridotte, offre diversi punti di interesse che meritano una visita. Al centro del paese spicca la chiesa di Santa Gadea, un edificio di origine medievale che rappresenta il cuore religioso e culturale del borgo.

La chiesa è famosa per la leggenda legata al Cid: secondo la tradizione, qui il campione medievale costrinse il re a giurare – momento noto come Giuramento di Santa Gadea – davanti alla popolazione che non aveva cospirato contro il fratello. Gli interni conservano elementi architettonici gotici e romanici e passeggiare qui dentro è come fare un salto indietro nel tempo.

Tra le tranquille stradine del borgo si trovano anche antiche case in pietra con stemmi nobiliari e cortili nascosti, che offrono scorci pittoreschi perfetti per fotografie e passeggiate senza fretta. Per chi ama la storia, è consigliata una visita ai resti delle antiche mura che un tempo proteggevano il villaggio.

Per conoscere ancora più da vicino le tradizioni e l’anima di questo borgo della Spagna è bene scambiare due chiacchiere con i locali (che sono circa 160) che potranno raccontare come si svolge la vita quotidiana in un borgo medievale.

Santa Gadea del Cid è un fantastico esempio di conservazione del patrimonio nel nord-est della provincia di Burgos e i suoi dintorni sono ideali per escursioni a piedi. Sentieri che si snodano tra boschi e colline regalano viste panoramiche sulla campagna castigliana.

Dove si trova e come raggiungerlo

Santa Gadea del Cid si trova nella comunità autonoma di Castiglia e León, nella provincia di Burgos. Il borgo situato a circa 70 chilometri a nord di Burgos città e a poco più di un’ora da Bilbao (dove si arriva con voli diretti dall’Italia) è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici.

Noleggiare un auto permette di muoversi più liberamente. Da Bilbao sono circa 78 km. Il percorso è circondato da scenari naturali che rendono già il viaggio un’esperienza piacevole.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, è possibile raggiungere Santa Gadea del Cid da Bilbao in treno a Miranda de Ebro o autobus fino a Puentelarra. L’ultima parte di tragitto va fatta a piedi, in bici o con taxi.

Una volta arrivati, il borgo è perfettamente esplorabile a piedi grazie alle sue dimensioni compatte. Passeggiare tra le vie strette permette di assaporare l’atmosfera autentica e di scoprire angoli nascosti che spesso sfuggono a chi visita solo i centri storici più grandi.

Santa Gadea del Cid rappresenta un connubio ideale tra storia, leggenda e bellezza paesaggistica ed è quindi una tappa imperdibile per chi desidera vivere la Spagna più autentica, lontano dai soliti percorsi turistici più battuti del Paese.