È il comune più piccolo in Italia per numero di abitanti, oltre che una destinazione molto amata dagli appassionati di trekking: ecco cosa fare e cosa vedere

Fonte: iStock Morterone è il borgo più piccolo d'Italia per numero di abitanti

Situato in provincia di Lecco, ai piedi del Resegone, il comune di Morterone ha tutte le carte in regola per diventare una meta naturalistica e orientata al turismo lento che, in questo periodo, è sempre più amato dai viaggiatori consapevoli. Tuttavia, questa non è la caratteristica che lo rende famoso: con i suoi 31 abitanti, è il comune più piccolo d’Italia!

Secondo i dati Istat, al 1 gennaio 2025 il paesino di Morterone conta 19 maschi e 12 femmine, una situazione che si è creata nel tempo come risultato di uno spopolamento cominciato negli anni ’50 e proseguito nei decenni successivi. Negli anni ’30, infatti, il comune contava 400 abitanti, dimezzati da un anno all’altro fino al raggiungimento del numero attuale negli anni ’80.

Con il diminuire degli abitanti è cambiata anche l’economia locale che, in passato orientata sopratutto all’allevamento e all’agricoltura, oggi dedica molto spazio al turismo con un target rivolto in particolare agli amanti della natura. Se anche voi fate parte di questa categoria, ecco quali sono le cose da fare per scoprire al meglio Morterone e le sue bellezze.

Museo di Arte Contemporanea all’Aperto

Morterone asseconda chiunque voglia trascorrere le proprie giornate all’aria aperta. Un messaggio chiaro che viene espresso fin dal suo museo, dove le opere non sono chiuse tra le pareti di una sala, ma allestite negli spazi all’aperto. Il progetto del Museo d’Arte Contemporanea nasce dalla concezione poetico-filosofica della Natura Naturans del poeta Carlo Invernizzi, che pone al centro delle proprie riflessioni l’uomo nella sua relazione con quanto lo circonda.

In questo grande museo a cielo aperto potrete ammirare più di trenta opere immerse nella natura e disseminate tra le case del paese e sulle pareti degli edifici. Queste sono state realizzate sia da artisti locali che internazionali e possono essere visitate gratuitamente.

Escursioni e trekking

Come anticipato, il comune di Morterone è un riferimento in Lombardia per gli amanti della natura grazie alla sua posizione, così immerso tra boschi e vallate. Una delle escursioni più semplici, fattibile anche con i bambini, è quella ad anello che conduce, in circa due ore, all’Agriturismo Costa del Palio. Qui godrete di una vista mozzafiato a 360 gradi sulla Valsassina e sulla Val Taleggio.

Un altro itinerario molto semplice è il Sentiero dei Grandi Alberi, un percorso ad anello lungo 3 ore all’interno della Foresta Regionale del Monte Resegone. Se invece cercate un’escursione più impegnativa, potete intraprendere il percorso che vi porterà alla croce di vetta del Resegone, a un’altezza di 1875 metri. La salita richiede circa 1 ora e mezza e, una volta giunti in cima, godrete di un panorama spettacolare sul Lago di Como, sulla Brianza e sulle Prealpi. Qui è presente anche un rifugio dove mangiare o soggiornare per la notte.

Infine, vi consigliamo il percorso verso le sorgenti dell’Enna, un angolo selvaggio e poco conosciuto della Val Taleggio. Una volta arrivati, vi godrete un’oasi naturale dove cascatelle e torrenti creano l’atmosfera ideale dove rilassarvi e ritrovare il contatto con la natura, il modo perfetto per scoprire un paesino unico come Morterone.