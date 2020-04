Alla scoperta della Valsassina, un angolo di paradiso in Lombardia

Paradiso verde a poca distanza da Milano, la Valsassina è una piccola valle che sorge in provincia di Lecco, racchiusa tra il complesso montuoso delle Grigne e dalle Alpi Orobiche. Si erge in posizione dominante sul lago di Como, del quale si può godere di una vista mozzafiato, mentre si percorrono alcuni dei sentieri più affascinanti di questa splendida oasi naturale. È la meta perfetta per chi desidera sciare o, nelle stagioni più calde, per chi vuole concedersi semplicemente un po' di relax in mezzo alla natura. Scopriamo insieme quali sono le bellezze della Valsassina, che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire.