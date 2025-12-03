Perché Monterosso Grana, il borgo piemontese da record di cui tutti parlano, è una meraviglia da scoprire

iStock Monterosso Grana, il borgo nella valle Grana

Monterosso Grana, piccolo borgo incastonato nelle Alpi cuneesi, sta vivendo un momento sorprendente: con soli 400 abitanti, negli ultimi tre mesi sono nati ben sei bambini, un numero che qui non si vedeva da decenni. Tra culle nuove e carrozzine sotto il campanile, il paese della celebre “valle dei formaggi” sembra sfidare il destino dei borghi di montagna, spesso segnati dallo spopolamento.

Non è solo l’aria frizzante a regalare vitalità: l’atmosfera comunitaria, le tradizioni gastronomiche e la qualità della vita costruiscono un piccolo miracolo sociale. Monterosso Grana non è solo record di natalità: tra antiche borgate, sentieri panoramici e tesori da assaggiare, offre molto più di quanto ci si aspetti. Ecco cosa vedere e dove si trova esattamente.

Cosa vedere e fare a Monterosso Grana

Monterosso Grana è un piccolo borgo alpino nella valle Grana circondato da numerose borgate. Mostra un’anima antica a partire dalla vecchia torre che ricorda i resti di un castello che oggi non c’è più. L’economia è strettamente legata a quella dei castagneti, ma oggi partecipa alla produzione del Castelmagno DOP, spesso riconosciuto come re dei formaggi.

Per scoprire più da vicino questo legame profondo tra uomo e ambiente, basta seguire il sentiero del Sarvanot: un itinerario ad anello di circa cinque chilometri che si sviluppa attorno al paese e invita a esplorare il territorio con lentezza. Il percorso deve il suo nome al Sarvanot, una figura mitica della tradizione locale, dispettosa ma benevola, che secondo le leggende abita i boschi. Ci sono panchine in legno posizionate per fermarsi e godersi il panorama nei punti più suggestivi.

L’itinerario, nato nel 2015, è un vero e proprio percorso didattico con pannelli informativi e segnaletica a misura di grandi e bambini. Dal 2021 è stato inserito nel patrimonio escursionistico piemontese, riconoscendone il valore. Lungo questo sentiero è possibile scoprire uno dei foliage più belli del Piemonte.

Accanto alla natura, Monterosso Grana vanta un importante patrimonio culturale. Nella frazione di Santa Lucia, l’associazione Coumboscuro ha avviato, già dagli Anni Cinquanta, un intenso lavoro di tutela della cultura provenzale, promuovendone la lingua nelle scuole e sostenendo la creazione di opere artistiche.

Il Museo Etnografico della frazione, tra i più ricchi delle Alpi, custodisce oggetti e testimonianze di vita quotidiana, mentre ogni inizio settembre Santa Lucia diventa il centro della più grande celebrazione europea dedicata a questa identità: il Roumiage de Setembre, un festival di musica, gastronomia e tradizioni anticipato dalla suggestiva Traversado, il viaggio a piedi dei pellegrini provenzali oltre le Alpi.

Il borgo vanta anche un museo a cielo aperto dedicato a “Babaciu”. I pupazzi, ad altezza naturale e costruiti con paglia e materiali di recupero, raccontano vecchi mestieri e vengono posizionati in ogni angolo del paese. Indossano abiti d’epoca, risalenti a un secolo fa, e decorano portici, stalli, balconi e piazzette raccontando il passato della vita di montagna. Insolito e originale, il museo incanta i bambini e gli adulti più curiosi.

Da non perdere anche le costruzioni religiose: dalla cappella di San Sebastiano in prossimità del cimitero con affreschi del ‘400 alla chiesa di San Giacomo Maggiore che custodisce al suo interno una fonte battesimale costruita in stile gotico.

Dove si trova Monterosso Grana

Monterosso Grana si trova in Piemonte, in provincia di Cuneo, nel cuore della Valle Grana. È una valle alpina conosciuta in tutta Italia per il Castelmagno, uno dei formaggi più antichi e pregiati del Paese.

Il borgo è adagiato ai piedi delle montagne, a circa 700 metri di altitudine, circondato da prati, boschi e piccole frazioni storiche. La zona è facilmente raggiungibile da Cuneo e rappresenta la porta d’ingresso verso l’alta valle e i suoi pascoli.