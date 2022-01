Dove si trovano i più suggestivi alberghi diffusi d’Italia

Per recuperare, valorizzare e riportare in vita antichi borghi e paesi rurali, in Italia sono nati gli alberghi diffusi, un'occasione di sviluppo turistico del territorio e un modello originale di ospitalità. Ognuno di essi offre un'esperienza unica e immersiva: una selezione dei più suggestivi. (Nella foto, Locorotondo, Puglia)