I borghi abbandonati d’Italia da visitare in autunno

Assolutamente suggestivi sono i borghi abbandonati da anni, a volte secoli, ma che ancora oggi meritano un viaggio poiché portano il visitatore a immergersi in un’atmosfera magica, fatta soprattutto di silenzio e dove la natura ha preso il sopravvento. Se ne trovano diversi in Italia e uno più atmosferico dell'altro. E proprio per questo oggi vi porteremo alla scoperta dei borghi abbandonati più suggestivi d'Italia, vere perle che in autunno diventano ancor più incredibili.