Viaggiare ai confini del mondo per toccare le stelle, a bordo di una mongolfiera

Ce lo chiediamo sempre, come sarebbe toccare il cielo con un dito e camminare tra le stelle. Un desiderio collettivo, questo, che sembra prendere vita con i nuovi viaggi turistici spaziali, oggi più concreti che mai. L’esperienza è sicuramente succulenta, ma poco romantica. Osservare lo spazio a bordo di un razzo o di una navicella, forse, rovinerebbe tutta la poesia.

Ma c’è un altro modo per viaggiare nel cielo sopra ai nostri occhi, un’esperienza poetica e inedita che ci porta ai confini del mondo, tra le stelle, a bordo di una mongolfiera. E no, non si tratta di un sogno irrealizzabile, ma di una realtà. L’ambizioso progetto è stato messo a punto dalla start-up Space Perspective con un solo obiettivo: quello di far volare le persone verso lo spazio, a bordo di un pallone gigante.

Poetico, sicuramente, e anche concreto, dato che i biglietti per questo viaggio incredibile sono stati già messi in vendita. I fortunati avventurieri che riusciranno ad acquistarli, infatti, potranno raggiungere un’altezza di circa 30.000 metri, al confine dello spazio, a bordo di una capsula pressurizzata trasportata da un grandissimo pallone.

La struttura potrà accogliere fino a 8 passeggeri e il viaggio non sarà privo di emozioni imperdibili e di tanto comfort. Il design della capsula, infatti, prevede una serie di benefit per i viaggiatori, a partire da poltrone ampie e comodissime, fino a un bar e una toilette.

Ci saranno, inoltre, delle grandissime vetrate vista spazio che garantiscono un panorama che toglie il fiato. Attraverso quelle, infatti, si avrà la sensazione di poter toccare le stelle con un dito.

Il viaggio, inoltre, emulerà la medesima esperienza che si vive a bordo di una mongolfiera: lenta e straordinaria. Spaceship Neptune, questo il nome della navicella sollevata da un gigantesco pallone di idrogeno, viaggerà alla velocità di 18 chilometri orari.

L’intero viaggio avrà una durata di sei ore. Ci vorranno 120 minuti per raggiungere i 30 mila metri e altre due ore per scendere verso la Terra. I viaggiatori, invece, resteranno nel cielo, ai confini dello spazio, per altre due ore, volando al di sopra dell’Atlantico.

Il viaggio inizierà nella contea di Brevard in Florida, la navicella, infatti, decollerà dallo Space Coast Air and Spaceport, situato proprio nei pressi del Kennedy Space Center della Nasa. I biglietti, per quest’esperienza affascinante e delicata, a metà strada tra il reale e il fantastico, sono già in vendita al costo di 125.000 dollari.