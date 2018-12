Tutti in mongolfiera, in giro per il mondo

editato in: da

La passione per le mongolfiere si estende in tutto il mondo, dall’Europa all’America, dal Polo Nord all’Egitto. Ammirare il mondo dall’alto è un’esperienza unica da provare almeno una volta nella vita.

Chi non adora uno splendido panorama. Salire su una torre storica e ammirare la città che ci circonda, scalare una montagna per ammirare il mondo dalla vetta. Sensazioni uniche, che sempre più persone decidono di vivere a bordo di una mongolfiera, magari gustando un bicchiere di champagne, sentendosi come antiche figure nobiliari, in giro per il mondo per accrescere il proprio bagaglio culturale.

Tantissimi i luoghi in cui potersi recare per dar sfogo a questa incredibile passione. Il principale è però probabilmente Albuquerque, in New Mexico, considerando come ogni ottobre si svolga il più grande festival al mondo, così come la più grande gara di mongolfiere. Si tratta dell’Albuquerque International Balloon Fiesta, della durata di nove giorni, con più di 500 palloni aerostatici in volo.

Far parte di un evento di portata globale è di certo qualcosa di fantastico. Ciò che conta principalmente però è il panorama, e in tal senso la Cappadocia non ha nulla da invidiare a nessun altro posto al mondo. Un luogo magico, quasi spuntato fuori da una fiaba. In quest’area della Turchia è possibile prenotare un volo con svariate agenzie, programmando da casa propria un’esperienza unica.

Se spiccare il volo non rappresenta un brivido bastevole, si potrebbe decidere di salire a bordo di una mongolfiera in uno dei luoghi più estremi al mondo: il Polo Nord. Quark Expeditions propone quest’opzione nell’incredibile pacchetto Arctic expedition al Polo Nord. Dal gelo dei ghiacci al caldo del deserto, ammirando dall’alto gli antichi templi e le piramidi di Luxor, in Egitto.

Come detto, le località dove poter guardare il mondo dall’alto sono innumerevoli. È possibile ad esempio raggiungere gli Stati Uniti, precisamente nello Stato di New York. Alquanto distante dalla Grande Mela, ma a soli 120 chilometri dalle Cascate del Niagara, sorge Letchworth, dove poter volare e ammirare l’enorme foresta sottostante con Balloons Over Letchworth. Occhi puntati sulle cascate mozzafiato, in quello che è noto come il Grand Canyon della costa Est.