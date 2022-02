2.500 Km per attraversare l’Italia lavorando: lo smart walking di Davide

Sono tante, tantissime, le possibilità che si sono aperte per tutti i lavoratori in smart working che, proprio attraverso questa modalità di lavoro, hanno avuto la possibilità di dedicare del tempo alle passioni e alla vita privata senza dover mettere in secondo piano la professione. Un’opportunità, questa, che i nomadi digitali avevano già colto in tempi non sospetti, scegliendo di esplorare il mondo senza sosta.

Perché no, non bisogna per forza mollare tutto perché oggi è nostra l’opportunità di scegliere di viaggiare senza smettere di lavorare e viceversa. E per i più scettici basta dare uno sguardo in giro per vedere le storie di chi ha scelto di farlo e continua a farlo. Come Davide Fiz che ha scelto di intraprendere un viaggio sensazionale alla scoperta del nostro stivale con zaino in spalla e laptop alla mano. Scopriamo la sua storia.

20 Cammini in tutte le regioni d’Italia lavorando

Davide Fiz è freelance da oltre 11 anni e quindi conosce bene tutte le possibilità del lavoro flessibile e da remoto, ma è anche un viaggiatore dal 1998 e un appassionato esploratore di sentieri e cammini. Così ecco la sua idea, quella di coniugare le sue passioni senza dover accantonare o mettere in standby il lavoro.

Da Marzo a ottobre 2022, infatti, Davide Fiz percorrerà 20 cammini per altrettante regioni d’Italia dividendo le sue giornate tra trekking, lavoro e scoperta del territorio italiano. Uno smart walking, come l’ha ribattezzato lui, che apre alla possibilità di sfruttare maggiormente il tempo libero, quello da dedicare alle passioni, senza rinunciare alla professione.

“Smart Walking porterà me, il mio zaino e il mio pc sui cammini delle regioni italiane. La mattina si cammina, il pomeriggio si lavora. La settimana lavorativa sarà una settimana di cammino, che sia il cammino a battere il tempo e che il lavoro arrivi quando, e dove, si fermano i piedi.”

Seguire la sua avventura può essere sicuramente di stimolo a tutte le persone che vogliono cogliere l’opportunità di fare ciò che amano. E in questo senso le possibilità sono tantissime e, come ci dimostra Davide che ha scelto di camminare lavorando per esplorare il territorio italiano, non abbiamo limiti nella loro applicazione.

20 cammini da compiere in 8 mesi.

Saranno 2500 i chilometri che Davide percorrerà lungo lo stivale attraversando crêuze, tratturi, regie trazzere, vie, vecchie strade dismesse, sentieri per un totale di 20 cammini italiani da compiere in 8 mesi.

Lo smart walking inizierà a marzo, ma il programma è già stato realizzato. Davide camminerà la mattina, con tappe di lunghezza media di 20Km e 4/5 ore di durata. Il viaggio partirà dal Sud Italia in marzo, dal Cammino Materano per poi spostarsi al Cammino del Salento e quello del Negro in Campania. In Aprile sarà la volta della Sardegna, poi Umbria, Lazio, Marche, Molise per proseguire in estate nel Nord Italia fino al Friuli. I mesi di settembre e ottobre saranno dedicati ai cammini, nuovamente a Sud, in Sicilia e Calabria.

”Racconterò dei posti, degli incontri, di cosa dicono i paesi che attraverso, quale sapore ha l’Italia, di come stanno i miei piedi e se mi vogliono ancora bene, delle strategie che metterò in pratica per far convivere – in equilibrio – la mia passione e il mio lavoro.”

Le tappe, le esperienze e le emozioni di viaggio saranno raccontate da Davide Fiz sul suo blog personale Smartwalking.eu. Non ci resta che restare sintonizzati.