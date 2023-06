Niksen, la filosofia olandese del dolce fare niente “anche in viaggio”

Fonte: iStock Come viaggiare in modo "Niksen"

Le destinazioni che raggiungiamo quando siamo in viaggio, indipendentemente dalle distanze percorse, hanno sempre da insegnarci qualcosa. Che si tratti di usanze, tradizioni, storie o vere e proprie filosofie di vita, quello che è certo è che tutte le cose che osserviamo, che ascoltiamo e che tocchiamo con mano, arricchiscono in maniera straordinaria il nostro bagaglio esperienziale.

Oggi, l’ispirazione, arriva dall’Olanda. Non si tratta di una semplice esperienza, ma di un vero e proprio mood di vita che può trasformare il modo in cui viaggiamo e anche la nostra stessa quotidianità.

Si tratta del Niksen, un termine che se tradotto coincide con qualcosa che in pochi sanno fare, ovvero concedersi il tanto temuto e agognato “dolce far niente”. Attenzione però, perché non si tratta di apatia o di pigrizia, l’invito infatti è quello di prendersi un po’ di tempo per se stessi, per rilassarsi, per sognare a occhi aperti, per aumentare la creatività o, più semplicemente, non fare nulla.

Niksen: abbracciare la filosofia olandese anche in viaggio

Lavoro, impegni professionali e personali, la casa, la palestra e il traffico: queste sono solo alcune delle situazioni che invadono e pervadono i nostri giorni e che ci catapultano in una quotidianità sempre più caotica e stressante. Non a caso, infatti, sono molte le persone che attendono con impazienza l’arrivo della bella stagione, e delle vacanze estive, per concedersi finalmente un po’ di relax, anche in viaggio. Ma quanti, realmente, sono capaci di farlo?

Ad aiutarci in questa missione, doverosa per rilassare e rigenerare la mente e il corpo, ci pensa il Niksen, la filosofia olandese del “dolce far niente”. Come abbiamo anticipato, questo concetto non ha niente a che fare con la pigrizia, si tratta piuttosto di un invito a diventare padroni del proprio tempo per prendersi cura di sé.

Gli effetti benefici del Niksen prendono vita attraverso le cose più semplici: guardare fuori dalla finestra, mettersi all’ascolto dei suoni della natura, contemplare tutto ciò che c’è intorno e poi, ancora, meditare, abbandonarsi a lunghe passeggiate in riva al mare e staccare, completamente, dalla tecnologia.

Se abbracciare la filosofia olandese nella quotidianità sembra quasi impossibile, o comunque molto difficile, diverso è farlo durante un viaggio. Basta scegliere le esperienze che più si adattano alle nostre esigenze, optare per alloggi strategici ed evitare le destinazioni turistiche più popolari.

Una vacanza all’insegna del “dolce far niente”

Organizzare un viaggio all’insegna del Niksen non vuol dire rinunciare alle escursioni o alle attività di esplorazione, significa piuttosto evitare di riempire le giornate di impegni, anche se piacevoli, per godere del tempo che si ha a disposizione. Insomma, una vacanza a ritmo slow volta a rigenerare la mente, il corpo e i nostri sensi.

Tra le destinazioni da raggiungere, per una vacanza all’insegna del “dolce far niente”, ci sono quelle dove la natura regna sovrana. Case sull’albero, baite immerse nei boschi o glamping incastonati tra le montagne sono solo alcune delle tante proposte da prendere in considerazione. Trekking e passeggiate nella natura di giorno e osservazione delle stelle di notte: chi ha bisogno di altro?

Anche le vacanze in città, sia per chi resta che per chi arriva, possono trasformarsi in un pretesto per perpetuare la filosofia Niksen. Durante il periodo estivo, infatti, molte capitali d’Europa si svuotano letteralmente. Mentre tutti partono per le vacanze i quartieri e le strade si spopolano, e il rumore del traffico lascia spazio a un silenzio inedito e meraviglioso. È questo il momento perfetto per scoprire o riscoprire le città, e le sue bellezze, a ritmo slow.