Natale tutti i giorni? Si può, nel primo Christmas Hotel in Italia

Fonte: Ufficio stampa Italy Family Hotels Babbo Natale al Mirtillo Rosso Hotel

I più nostalgici, ormai, se ne sono fatti una ragione: bisogna attendere 12 lunghissimi mesi esatti dalla fine del periodo natalizio per rivivere le magiche atmosfere che questo porta con sé. Quelle che fanno sognare a occhi aperti grandi e bambini, le stesse che tingono di meraviglia i quartieri, le strade e le città del mondo con un tripudio di luci, colori e profumi, che incantano la vista e inebriano i sensi.

Già, Natale è con tutta probabilità il periodo più magico dell’anno, a parte per i Grinch, s’intende. Lo stesso che permette a persone di ogni età, e a viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, di toccare con mano quel miracolo che trasforma i paesaggi che conosciamo in cartoline incantate. Difficile davvero attendere un anno intero per diventare, di nuovo, i protagonisti di una fiaba natalizia.

Ma non è così che deve andare per forza. Sfidando le stesse leggi che regolano il tempo, infatti, alcuni luoghi del mondo hanno deciso di sovvertire le regole e di appropriarsi del natale 365 giorni l’anno. Ed è quello che ha fatto anche questo hotel, che si trova in Italia, dove è Natale tutti i mesi. Preparate le valigie, e gli indumenti rossi, si parte alla ricerca del Natale.

A caccia di Natale in un luogo magico

Gli amanti del Natale lo sanno, basta prendere un volo con destinazione Polo Nord per cancellare ogni traccia di nostalgia. Proprio qui, al confine col Circolo Polare Artico, la famosa casa di Babbo Natale accoglie i viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo in ogni periodo dell’anno. Certo, le renne sono al riposo, così come le attività degli elfi sono ridotte al minimo, eppure lì, in quel villaggio, c’è sempre qualcosa da fare. Lo sappiamo tutti.

Quello che invece molti non sanno è che c’è un altro luogo dove è possibile respirare l’atmosfera natalizia in ogni periodo dell’anno. E questo posto si trova in Italia. Incastonato nello splendido territorio della provincia di Vercelli, e situato ai piedi del versante meridionale del Monte Rosa, esiste un family hotel davvero speciale. Si tratta del primo Christmas Hotel in Italia, e l’esperienza che si vive qui è davvero unica.

Benvenuti nel primo Christmas Hotel in Italia, dove è Natale tutto l’anno

Dicono che non può essere Natale tutti i giorni, e in effetti il calendario lo conferma. Nonostante questa consapevolezza, però, il Mirtillo Rosso ha scelto di cambiare le cose e di creare nuove regole. Questo family hotel, situato ad Alagna Valsesia, ha infatti deciso di offrire ai viaggiatori di ogni età un’esperienza magica e incantata, fatta di emozioni e sorprese, ma soprattutto di atmosfere natalizie.

La struttura ricettiva, calda e accogliente come una baita di montagna, offre un’avventura senza eguali, quella di poter rivivere la magia del Natale in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. Tra momenti esclusivamente dedicati al relax e al benessere mentale e fisico all’interno della Spa della struttura, alternati a giochi ed esperienze culinarie, ecco che ogni 24 del mese, gli interni dell’hotel si trasformano per abbigliarsi a festa. Non un vestito qualunque, ma quello del Natale.

Una volta al mese, infatti, Babbo Natale lascia la sua dimora in Lapponia per trasferirsi qui, proprio in questo hotel, e permettere agli ospiti della struttura di vivere un’esperienza magica e incantata. Tra spettacoli, decorazioni, canti e atmosfere fatate, ecco che il miracolo di Natale prende vita, anche in pieno agosto.