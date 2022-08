Sogni un’esperienza da Re Artù? Questo è il posto giusto

Fonte: Getty Images Excalibur Hotel & Casino, Las Vegas

Può un solo hotel rendere magica un’intera avventura di viaggio? Assolutamente sì, sopratutto se in questo vivono e sopravvivono leggende di regnanti, cavalieri e maghi che da bambini ci hanno fatto sognare e che da grandi continuano a suggestionare.

Come quelle di Re Artù e del regno di Camelot, di Mago Merlino, della spada nella roccia e di tutti i cavalieri della tavola rotonda che oggi vivono e rivivono non solo nell’immaginario collettivo, ma anche in un hotel spettacolare dove poter vivere un’esperienza leggendaria.

Ci troviamo all’Excalibur Hotel and Casino, un resort di lusso situato a Las Vegas, considerato uno dei più belli e suggestivi del mondo proprio per il suo tema portante.

Una vacanza tra storia, mitologia e leggenda

Se c’è una cosa che abbiamo imparato durante i nostri ultimi viaggi è che non è tanto la destinazione a fare la differenza, quanto le esperienze che scegliamo di vivere. È per questo che negli ultimi anni la scelta dell’hotel è diventata caratterizzante per le nostre avventure.

Le strutture ricettive del mondo, infatti, si sono adeguate a quella crescente domanda di vivere esperienze e avventure uniche. Così sono nati gli hotel tematici, i lodge immersi nella natura, le case sugli alberi e i castelli a picco sul mare. Così è nato anche l’Excalibur Hotel and Casino.

Non stupisce che questo grandioso hotel che a prima vista, per forme e dimensioni, rimanda a mondi leggendari si trovi proprio a Las Vegas, e più precisamente sulla celebre Las Vegas Strip. Del resto è proprio su questa strada che troviamo alcune delle strutture ricettive più iconiche e stravaganti del mondo intero. Il Venetian Resort vi dice qualcosa?

Ispirato alle leggende di Re Artù e al mondo di Camelot l’Excalibur Hotel and Casino offre un’esperienza unica, un viaggio all’interno di un mondo a metà tra storia e fantasia che fino a questo momento aveva preso vita solo attraverso i cartoni animati, i film e i libri che avevamo letto.

Fonte: Getty Images

Excalibur Hotel and Casino: benvenuti a Camelot

Impossibile non notare quell’imponente struttura che campeggia sull’incrocio tra Las Vegas Boulevard con Tropicana Avenue, che più che una struttura ricettiva sembra un castello. E in effetti, per forme e architetture, è proprio a quello che vuole somigliare.

Excalibur Hotel and Casino è caratterizzato da torri sovrastate da guglie colorate, da grandi portoni di accesso e da un fossato che circonda la struttura, e che ricorda in tutto e per tutto il castello dove si riunivano Re Artù e i suoi cavalieri.

L’hotel è stato inaugurato il 19 giugno del 1990 e sin dalla sua apertura ha attirato la curiosità e l’interesse di viaggiatori da tutto il mondo per la sua originalità. Nonostante il passaggio di proprietà nel tempo, questa struttura ricettiva è rimasta una grande attrazione a Las Vegas, complici anche i numerosi spettacoli incentrati proprio sulle leggende di Re Artù che si tengono ogni giorno all’interno del resort.

Gli interni dell’Excalibur Hotel and Casino, poi, sono grandiosi. L’hotel ospita oltre 4000 stanze, 6 ristoranti a tema, 9 bar, un’area dedicata agli show, 2 piscine, 2 cappelle e un grandissimo casinò che si estende su una superficie di quasi 10000 metri quadrati.

Le due cappelle interne alla struttura, inoltre, offrono la possibilità di sposarsi. L’hotel mette a disposizione degli ospiti tutto ciò che serve per celebrare un matrimonio in perfetto stile medievale.