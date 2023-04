Dove andare per una gita fuori porta vicino a Roma

Roma è una città straordinaria da molti ritenuta (e anche da noi) una delle Capitali più belle del mondo. E non meno interessanti sono i suoi dintorni che hanno davvero molti da offrire a chiunque decida di visitarli. Per questo motivo abbiamo deciso di selezionare per voi alcune meravigliose gita fuori porta da fare nei pressi della Città Eterna.

Ariccia, meta imperdibile

A più o meno 40 chilometri di distanza da Roma prende vita il meraviglioso borgo di Ariccia, una località in cui gastronomia e arte, tradizioni ed esperimenti hanno creato una sorta di matrimonio perfetto.

Dalle origini molto antiche, è da quasi tutti conosciuta come la meta per eccellenza per i viaggiatori in cerca di locande, taverne e osterie in grado di mettere sui piatti un cibo locale squisito e genuino. Ma in realtà questo spettacolare comune ha molto altro da offrire ai suoi tantissimi visitatori.

Un esempio di quanto appena detto è la Chiesa monumentale di Gian Lorenzo Bernini, un vero e proprio capolavoro tanto da essere considerata dagli esperti un’opera architettonicamente perfetta.

Degno di nota è anche il Ponte di Ariccia, un monumentale viadotto che è stato restaurato nel 2022. Bellissimo è anche Palazzo Chigi, una delle dimore barocche più rilevanti di tutto il nostro Paese. Poi ancora Parco Chigi, un insieme di sentieri ombrosi spesso impreziositi da maschere, stemmi e piccoli monumenti.

Infine il belvedere del borgo che regala un paesaggio a dir poco spettacolare e che conquista il cuore di chiunque decida di visitarlo.

Tivoli, un capolavoro

Tivoli sorge a circa 30 chilometri dalla nostra Capitale e regala delle ville che sono una più suggestiva dell’altra. Un esempio è Villa Adriana che (e scusate se è poco) è uno dei più importanti complessi di architettura romana del mondo.

E stata la residenza ufficiale dell’Imperatore Adriano intorno al 126 d.C. e oggigiorno è possibile conoscerla grazie a un piacevole e indimenticabile percorso.

Non meno interessante è Villa d’Este, un’icona di architettura rinascimentale piena di stanze affrescate dai migliori pittori manieristi. Al suo esterno prende invece vita un giardino all’italiana arricchito da diverse fontane monumentali.

Poi ancora Villa Gregoriana, un parco naturalistico dove ancora oggi sopravvivono evidenze archeologiche e architettoniche di varie epoche. Non mancano cascate naturali e artificiali, grotte, terrazze e scorci a dir poco divini.

Bracciano, con il suo lago e il castello

Vale la pena fare un salto anche a Bracciano, un borgo che svetta fiero su una collina che a sua volta si affaccia sulle placide acque dell’omonimo lago.

Un bacino vulcanico che si rivela perfetto durante le giornate estive, ma anche dove praticare immersioni subacquee, canoa e numerosi sport velici. A dominare gli interi profili di questo poetico paese è il Castello Orsini-Odescalchi, una struttura di epoca medievale che anche oggi ospita matrimoni di rilevanza internazionale.

I suoi interni vantano ancora mobili d’epoca, ma anche un museo molto curato che conserva importanti raccolte di armi e armature medievali.

Cerveteri, un tuffo nella storia

Come ultima gita fuori porta da Roma vi consigliamo Cerveteri che nei fatti è uno dei centri storici del Lazio più ricchi dal punto di vista artistico e archeologico. Qui prende infatti vita la Necropoli della Banditaccia, inserita insieme a quella di Tarquinia tra i siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Ma non solo. Cerveteri è anche un insieme di edifici di pregio come la Chiesa di sant’Antonio Abate che regala affreschi realizzati in epoche diverse, e il Castello Ruspoli, una rocca duecentesca che sfoggia la tipica merlatura dei castelli medievali.