Guida di Zagabria, viaggio alla scoperta della capitale della Croazia

La capitale della Croazia ha una storia che parte da oltre 1000 anni fa, come testimoniano ancora le case e le piazze della sua città alta, ma è al contempo una città dinamica e giovane, con numerose attività economiche, ristoranti, bar e locali per il dopocena. Un connubio perfetto per chi la visita, un modo per vivere passato e presente in armonia.

Gli abitanti di Zagabria sono molto accoglienti con i turisti e trovarsi a proprio agio è facile. Affacciata sul fiume Sava, si arrocca sino alla prima collina dove si trova la parte medievale, e si estende poi lungo il fiume e la parte pianeggiante.

L’impatto visivo è davvero gradevole; viali, piazze, palazzi eleganti, vie animate da locali pubblici, negozi e molto altro. Naturalmente ci sono anche i musei, i monumenti, le chiese e testimonianze di arte e cultura.

Quando andare a Zagabria: clima

Zagabria è al centro della Croazia, non vicina al mare, ed ha un clima continentale, freddo in inverno e caldo in estate. La presenza del fiume e delle vicine montagne riesce però a mitigare la temperatura durante i mesi più caldi.

Cosa vedere a Zagabria

Cattedrale di Zagabria: situata nella città alta, la Cattedra dell’Assunzione della Beata Maria Vergine, è uno dei simboli della città. Le sue guglie svettano ad oltre 100 metri di altezza e sono visibili anche nella città bassa. Ricostruita sulle fondamenta di un vecchio edificio nel 1242, è una delle più grandi cattedrali d’Europa, capace di ospitare migliaia di fedeli; con i suoi meravigliosi soffitti a colta e i dipinti è una visita imperdibile.

Chiesa di San Marco: sempre nella città alta, è riconoscibile per essere molto colorata, ed anche il suo tetto è ricoperto con piastrelle colorate con gli stemmi della Dalmazia, Croazia e Slovenia. Costruita nel tredicesimo secolo è in stile gotico ed anche l’architettura interna è assai elaborata. La chiesa si trova nell’omonima piazza che ospita anche Il Parlamento e la sede del presidente della Repubblica.

Funicolare: presente a Zagabria da oltre 100 anni, la funicolare, con il suo tipico colore blu, permette la risalita dalla città bassa a quella alta, con un breve tragitto che offre un bellissimo panorama. Il percorso parte da via Tomiceva e arriva alla torre Lotrskak da cui ci si può incamminare nelle vie della città alta.

Come arrivare a Zagabria

Per raggiungere Zagabria dall’Italia sono disponibili diversi voli con compagnie low cost.

In treno è possibile arrivare alla stazione di Zagabria con treni diretti da Venezia o Trieste in circa 7 ore.

È possibile anche arrivare in auto passando dalla Slovenia. Il viaggio non è comunque breve, da Milano ad esempio sono circa 10 ore di auto.

Come spostarsi a Zagabria

Zagabria vanta un’ottima rete di tram, attiva 24 ore al giorno, salvo alcune eccezioni per festività. A supporto e integrazioni ci sono i bus, utili sempre per i collegamenti alle zone periferiche. La funicolare, attiva dalle 6:00 alle 22:00 collega alla città alta in pochi minuti.

Dove dormire a Zagabria

Potete scegliere di dormire nella città alta, più tradizionale e ricca di attrattive turistiche o nella parte bassa con i moderni ristoranti, bar e locali. Ovunque decidiate di dormire non sarà difficile muoversi da una parte all’altra. Come in tutte le capitali europee la scelta del tipo di sistemazione è vasta, dagli hotel 5 stelle agli affittacamere, agli ostelli della gioventù.

Cosa mangiare a Zagabria

Strukle: simile ai cannelloni, con rotoli di pasta ripieni di formaggio e panna

Janjetina pod pekom: agnello con patate

Grenadir marš: pasta e patate, con pancetta affumicata e cipolle soffritte

Palacinke: una frittella arrotolata con cioccolato o panna o marmellata

Documenti per viaggiare a Zagabria

Zagabria, capitale della Croazia è parte della comunità Europea: per entrare nel Paese per gli italiani è sufficiente la carta di identità in corso di validità. Zagabria inoltre fa parte dell’area aeroportuale Schengen, dunque all’arrivo non viene richiesto il controllo dei documenti.

Zagabria informazioni turistiche

Valuta: HRK – Kuna croata

Lingua: croato

Fuso orario: stessa ora dell’Italia

Corrente elettrica: 220V/50Hz

Numeri utili: Ambasciata d’Italia – Tel: (00385) 1 484 6386

Cosa vedere nei dintorni di Zagabria

I luoghi insoliti da vedere a Zagabria

