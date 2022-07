Trasferirsi in Sudamerica dopo la pensione: dove andare

Una nuova vita all'estero dopo la pensione, la sfida di destreggiarsi tra la lingue e le usanze del luogo e un'elevata qualità a un prezzo accessibile: il Sudamerica può essere la scelta ideale a partire da Cuenca, in Ecuador, città economica che offre tutti i comfort e i servizi. In più, è una località piacevole dove vivere con un clima stabile e soleggiato tutto l'anno, aria fresca e una comunità di expat sempre in crescita. (Nella foto, veduta di Cuenca).