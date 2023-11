Uno studio ci rivela le 10 migliori città d’Europa per chi è a caccia di castelli

Siete appassionati di castelli? Abbiamo un'ottima notizia per voi: Ubuy, un negozio di shopping online, ha esaminato i dati relativi a quanti manieri possiedono le città d'Europa per determinare quale di queste è la Capitale dei castelli del continente. Nella top 10 troviamo Łódź (in foto), elegante città della Polonia, che ospita 7 castelli in totale: ce ne sono 2,38 ogni 100.000 metri quadrati. Alcuni dei più famosi sono il Palazzo Nieborow, il Museo del castello di Oporów e il Muzeum na Zamku w Leczyca.