Animali sacri, mitici o popolari: l’aquila mitica del Kerala

Dalle remote montagne dell'India al cuore di New York City, passando per l'Italia,attraverso l'arte. Piccoli capolavori o sculture maestose testimoniano il ricordo di animali sacri, mitici o popolari come la possente aquila mitica del Kerala , in India, con la quale comincia il nostro viaggio. La storia vuole che il luogo dove è stata costruita la scultura, sia il punto esatto dove è caduto, raffigurato disteso e con l'ala destra spiegata.