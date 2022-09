Sognando il Giappone: 10 esperienze indimenticabili

Organizzare un viaggio in Giappone, in qualsiasi periodo dell'anno, è sempre una buona idea. Il Paese del Sol Levante, infatti, è una delle destinazioni più affascinanti e incredibili da raggiungere più volte nella vita per costruire ricordi indelebili. Le grandi metropoli futuristiche puntellate da altissimi grattacieli, i parchi nazionali che si estendono sulle montagne, i giardini rigogliosi e lussureggianti e le isole bagnate dall'oceano. E poi, ancora, migliaia di templi e santuari e angoli remoti, mistici e spirituali. Tutto questo è il Giappone.