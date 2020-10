Ritrovare se stessi in Italia, le mete più spirituali

Il desiderio di allontanarsi dal frastuono della frenetica vita quotidiana, di rimanere da soli con se stessi, di separare l'essenziale dal superfluo: un viaggio spirituale è la chiave per ritrovare la propria dimensione e riconnettersi con le proprie vere esigenze. Ecco alcuni luoghi di silenzio e di meditazione per ritrovare sé stessi in Italia.