Alla scoperta del Mugello, la Toscana da sogno

Il Mugello è una meravigliosa valle della Toscana situata a nord di Firenze. Una zona assolutamente splendida e che colpisce per la ricchezza della natura e la varietà del paesaggio, che vede alternarsi verdeggianti zone pianeggianti, tratti collinari ondulati e aree di montagna fiabesche, per non parlare dei borghi e delle residenze Medicee. Ecco perché oggi vi portiamo in viaggio al Mugello, un territorio della Toscana tutto da scoprire.