Le località più rilassanti d’Europa, per viaggi nel benessere

Avete voglia di fare un viaggio fuori dai confini italiani e all'insegna del relax? Bene, siete nel posto giusto perché qui abbiamo raccolto. La prima che vi consigliamo sono le Isole Aland in Finlandia (nella foto), 6500 fazzoletti di terra all’estremo nord del continente dove vivono solo 60 persone. Dei luoghi perfetti per staccare e ricaricare le batteria in tutta tranquillità poiché ci si gode il tempo immersi nella natura.