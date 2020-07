Le destinazioni ideali per weekend indimenticabili

Lago, montagna, mare, natura o borghi? Perché non provare tutte queste soluzioni? Se per quest'anno avete pensato di sfruttare l'estate per godervi vacanze brevi per scoprire le bellezze italiane, ecco qui una lista di 10 destinazioni per trascorrere un weekend davvero indimenticabile.