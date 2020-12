Le città più eleganti d’Italia, per viaggi nella bellezza

L'eleganza in Italia è davvero di casa. Molti sono i luoghi in cui vige raffinatezza e bellezza. Tuttavia, ci sono delle città che più di altre esprimono classe e grazia in ogni loro angolo. Ecco perché oggi vi portiamo a scoprire le città più eleganti d'Italia, luoghi in cui la meraviglia è all'ordine del giorno.