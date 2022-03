Le chiese più belle delle isole italiane

Il patrimonio insulare italiano conta oltre 800 isole comprese le due più grandi isole del mar Mediterraneo, la Sicilia e la Sardegna. Le minori vantano dei patrimoni davvero unici e che vale la pena scoprire. Tra questi ci sono le chiese come, per esempio, la(in foto) che sorge sull' omonima isola al centro del lago d'Orta in Piemonte. È una struttura davvero molto bella e che, secondo la tradizione, è la centesima chiesa edificata da San Giulio intorno al 390.