Nuotare con le tartarughe: le esperienze più belle si vivono in questi luoghi

Creature dalla bellezza indescrivibile, le tartarughe ci affascinano da sempre. E non è un caso che molti viaggiatori abbiano nel cassetto il sogno di nuotare con loro tra le acque cristalline di qualche paradiso terrestre. Confermate?

Lo spettacolo della deposizione delle uova a riva degli esemplari femmine, ogni anno attira numerosi avventurosi che da ogni parte del mondo giungono nelle destinazioni in cui queste si recano, per ammirarle durante la migrazione e la nidificazione. Ma in molti sognano di poter nuotare anche con loro.

E in realtà questo desiderio non è poi così impossibile per tutti gli amanti delle tartarughe marine. In alcuni luoghi del mondo, divenuti ormai ambiente naturale di questi esemplari, è possibile nuotare e fare snorkeling proprio con i rettili marini. E l’esperienza è davvero unica al mondo.

Atollo di Ari

Per provarla dobbiamo raggiungere le Maldive e recarci nei pressi dell’atollo di Ari, uno dei luoghi più suggestivi del pianeta, nonché habitat naturale delle tartarughe verdi. Non sarà così difficile per i viaggiatori osservarle a Villingili, mentre depositano le uova, o nelle acque cristalline dell’Oceano Indiano.

Nuotare con le tartarughe in Messico

Anche in Messico è possibile vivere l‘esperienza unica di nuotare tra le tartarughe. Esiste una baia protetta, infatti, che ospita una barriera corallina incredibile e un’altrettanta varietà di animali marini. Stiamo parlando di Akumal che in lingua Maya vuol dire proprio “luogo delle tartarughe”.

Il paradiso delle tartarughe in Malesia

Ci spostiamo ora in Malesia nella piccola isola di Sipadan circondata dal mare di Celebes. Ufficialmente riconosciuta come una delle migliori destinazioni per l’immersione, questa è anche il luogo ideale per nuotare con le tartarughe verdi e quelle embricate che hanno fatto della barriera corallina il loro habitat annuale.

Maui: la città delle tartarughe

Quale luogo migliore, se non Turtle Town, per vivere l’esperienza incredibile di nuotare con le tartarughe? Ci troviamo a Maui, Hawaii, e più precisamente sulla costa meridionale dove le tartarughe, insieme ad altri animali meravigliose, nuotano tranquillamente sotto gli occhi dei viaggiatori.

Nuotare con le tartarughe nel Madagascar

La nostra selezione di luoghi imperdibili dove nuotare con le tartarughe marine si conclude sull’isola di Nosy Be, a Nord-Ovest del Madagascar. Paradiso dello snorkeling, il mare di questo paradiso terrestre è popolato da tartarughe verdi e embricate con le quali nuotare.