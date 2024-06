Cosa comprare a Cracovia

Se un ricordo non basta per conservare la memoria di un viaggio, ecco i migliori souvenir da acquistare a Cracovia: dai gioielli ai prodotti gastronomici

Cracovia è considerata una delle destinazioni europee perfette dove trascorrere un weekend all’insegna delle scoperte culturali e gastronomiche. Una città vivace e moderna che sorprende qualsiasi viaggiatore con le sue proposte e della quale chiunque vuole portarsi a casa molto più che un semplice ricordo. Sono molti i prodotti tradizionali e i souvenir in vendita lungo negozi e bancarelle: chi va a Cracovia, infatti, troverà tante possibilità a buon mercato per fare shopping e collezionare memorie tangibili da conservare in salotto o da regalare ad amici e parenti in attesa di ascoltare tutti i racconti.

In questo articolo consiglieremo non solo i migliori prodotti da mettere in valigia, ma anche dove trovarli per aiutarvi a scegliere i souvenir più belli, in grado di racchiudere la vera essenza di questa meravigliosa città.

Prodotti tradizionali a Sukiennice

Una tappa imperdibile dove fare shopping a Cracovia è sicuramente Sukiennice, il mercato di tessuti più antico d’Europa. L’edificio, costruito nel XIV secolo, fu distrutto a causa di un incendio per poi essere ricostruito nel 1555 in stile rinascimentale assumendo l’aspetto che possiamo ammirare ancora oggi. Non fatevi ingannare dal nome, perché al suo interno troverete non solo tessuti, ma prodotti tradizionali di diverso tipo. Al piano terra di Sukiennice, è possibile acquistare capolavori di artigianato, gioielli tradizionali in ambra, scacchiere di legno fatte a mano e diversi souvenir. L’esperienza continua al piano di sopra, all’interno della pinacoteca, dove sono esposte opere di pittori del romanticismo polacco e del movimento della “Giovane Polonia”. I prezzi delle stoffe e dei souvenir in vendita nell’immenso mercato sono molto buoni, in linea con quelli di una delle città più economiche d’Europa.

Souvenir gastronomici

C’è chi colleziona calamite e chi, invece, preferisce rifornirsi di cibo tipico. La Polonia in generale, e Cracovia nello specifico, propone tante specialità da provare e da portare a casa per tenere vivo il ricordo dei sapori tipici che avete amato. Gli amanti dei formaggi non possono lasciarsi scappare l’oscypek, un formaggio di pecora affumicato e decorato in modo fantasioso, DOP (Denominazione di Origine Protetta) e prodotto vicino a Cracovia, nella regione del Malopolska. Se non avete tempo per raggiungerla, in città troverete tante botteghe dove acquistarlo.

Gioielli tipici

Se c’è un souvenir che non può mancare, questo è l’ambra. Fu proprio dalla Polonia che passava l’antica via dell’ambra, una strada di circa 420 chilometri dedicata al commercio tra i paesi del mar baltico e la Russia e il Mediterraneo, in particolare in Italia, in Grecia e in Egitto. A Cracovia troverete numerosi negozi che vendono bellissimi gioielli realizzati con questa preziosa resina, sia all’interno del mercato coperto di Sukiennice che lungo le vie del centro storico. Restando in tema di gioielli, molto belli sono quelli realizzati con la Krzemien pasiasty (selce striata), una pietra il cui unico giacimento si trova a 200 chilometri da Cracovia, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Fonte: iStock

Le ceramiche di Boleslawiec

Tra i prodotti più acquistati a Cracovia non mancano le famose ceramiche di Boleslawiec. La tradizione della ceramica artigianale risale ai tempi del Medioevo e, malgrado alcune piccole modifiche, i prodotti vengono ancora dipinti a mano oppure con il metodo “a timbro”. Per questo motivo, le ceramiche rappresentano un souvenir artigianale perfetto da portare a casa per arredare le stanze o per essere utilizzate nella quotidianità. Tutti i prodotti vengono realizzati con cura e arricchiti con motivi tradizionali, sempre diversi uno dall’altro perché è la mano dell’artista a fare la differenza.

Poster particolari

Non tutti lo sanno, ma la Polonia vanta una lunga tradizione nel campo dell’arte grafica e proprio nella città di Cracovia sono tanti i negozi dove poter fare acquisti. Per trovare i poster migliori basta entrare nella Polish Poster Art Gallery o presso la Dydo Poster Gallery, dove propongono sia stampe in edizione limitata che collezioni di cartoline. Agli appassionati, consigliamo di guardare anche nei mercatini delle pulci, dove non è impossibile trovare manifesti teatrali, di concerti, di festival e di campagne di propaganda creati durante l’era della PRL.

La vodka, un grande classico

Non possiamo terminare questa lista senza citare la rinomata vodka polacca. A Cracovia sono tantissimi i bar e locali dove regalarsi degustazioni alla scoperta di questa bevanda alcolica. Le varietà di vodka prodotte sono molte, quelle che consigliamo, anche come souvenir, sono l’orzechowka, la krupnik, al miele e alle erbe aromatiche e la Wiśniówka all’amarena. Le marche da tenere bene a mente, invece, sono Belvedere e Chopin.