Bologna la dotta, la rossa, la grassa: città che ospita una delle università più antiche d’Europa, con i suoi chilometri di portici in mattoncini rossi, le alte torri che si ergono trionfanti sui tetti del centro storico, con le sue botteghe di prodotti tipici tutti eccezionalmente buoni da assaggiare.

Trascorrere qualche giorno nel capoluogo emiliano è sempre un’ottima idea; peraltro, la città è davvero ben collegata: dispone di un aeroporto e di una stazione ferroviaria all’avanguardia. Quest’ultima è situata ad una walking-distance veramente comoda dal suo centro storico, mentre il suo aeroporto – Guglielmo Marconi – si trova a Borgo Panigale, distante circa 6 km dal centro città.

Come arrivare all’aeroporto di Bologna è una domanda facile a cui rispondere, vista la vicinanza di questo importante snodo aereo dalla città stessa: i sei chilometri, infatti, possono essere comodamente percorsi in auto o in treno.

Come raggiungere l’aeroporto di Bologna dalla stazione centrale

Il Marconi Express è il servizio monorotaia che conduce dalla stazione di Bologna all’aeroporto in soli 7 minuti.

Si tratta di un mezzo di trasferimento rapido e confortevole: i treni, infatti, sono di ultima generazione, completamente accessibili per via dell’assenza di gradini e ostacoli, oltre che dotati di connessione internet tramite rete WIFI. Le corse, poi, sono davvero frequenti con un orario di copertura molto esteso – dalle 5.40 del mattino alla mezzanotte – tutti i giorni dell’anno.

La stazione all’interno dell’aeroporto è facilmente raggiungibile al primo piano del terminal e i biglietti sono acquistabili sul sito Marconi Express o da una specifica app (Roger), oltre che alle biglietterie automatiche: raggiungere l’aeroporto di Bologna dalla stazione centrale e/o viceversa non è mai stato più semplice!

Arrivare a Bologna in macchina dall’aeroporto

La distanza minima che separa l’aeroporto dal centro di Bologna può essere comodamente coperta anche in auto: occorre però tenere conto della variabilità dei tempi di percorrenza a causa del traffico.

Le soluzioni sono comunque molteplici, dai taxi al noleggio, auto passando per la possibilità di prenotare un trasferimento privato con NCC.

Quest’ultima è una soluzione comoda ed elegante soprattutto se ci si reca nel capoluogo emiliano per lavoro: un autista privato può attendere con un cartello recante il nome del passeggero, evitando che si perda, direttamente in aeroporto. Il trasferimento sarà privato, nella maggior parte dei casi il passeggero avrà a disposizione fazzoletti umidi, acqua fresca e caramelle a bordo di eleganti vetture scure, guidate da esperti driver, discreti e che generalmente parlano anche la lingua inglese.

Se la domanda di partenza era come arrivare a Bologna dall’aeroporto durante un viaggio di affari, allora questa è davvero la soluzione giusta.

Una soluzione intramontabile è quella del taxi, sempre disponibili appena fuori dall’aeroporto. Due sono le compagnie che gestiscono il servizio a Bologna: Cotabo – il primo taxi di Bologna- e Cat radiotaxi. Entrambe permettono di effettuare la prenotazione con un piccolo supplemento, fissando già orario di partenza e destinazione di arrivo. In media la tariffa è compresa tra i 15 e i 20 euro, al netto di supplementi per eventuali tariffe notturne.

Un bus per raggiungere Bologna

L’opzione più economica resta, infine, il bus; anche in questo caso le opzioni sono molteplici e in prima battuta ci sono i bus di linea.

La linea 944 del servizio pubblico locale T-Per è proprio un servizio di navetta aeroportuale: il tragitto viene percorso in circa 15 minuti, traffico permettendo, e il biglietto costa appena 4€. E così ogni giorno tra le 5 del mattino e le 00.45 di notte, un bus 944 ogni 15 minuti parte dalla stazione centrale per l’aeroporto o viceversa rendendo il collegamento efficiente e funzionale.

Numerosi altri bus di compagnie private effettuano servizi simili verso altre città emiliane come Modena, Ferrara o Rimini.

In conclusione, quindi, che si viaggi nel capoluogo emiliano per affari o per piacere, come arrivare all’aeroporto di Bologna non deve spaventare. A differenza di molte altre città italiane, infatti, la vicinanza tra lo scalo e la stazione centrale – perfettamente inserita nel contesto cittadino- rende gli spostamenti pratici, veloci, poco complessi da organizzare in qualsiasi fascia del giorno e della notte e nemmeno troppo salati da un punto di vista economico!