Tra i l’oro giallo d’Italia: ecco i campi di girasoli più belli

Le distese giallo oro, da contemplare e fotografare, caratterizzano alcuni territori della nostra incantevole penisola. È qui che campeggiano, in tutta la loro bellezza, i girasoli , i fiori più affascinanti di sempre, gli stessi in grado di trasmettere energia, vitalità e gioia di vivere al primo sguardo. Non è un caso se tutti, alla sola vista, ne restiamo abbagliati. E in Italia ci sono dei campi di girasoli davvero incredibili , che se solo Van Gogh li avesse visti, siamo certi, li avrebbe dipinti tutti.

Perché dal Piemonte all'Umbria, passando per le Marche, troviamo un vero e proprio itinerario da seguire per ammirare le distese di oro giallo dove risuona, inequivocabile, il suggestivo canto delle cicale. Perché quando agosto arriva, non porta con sé solo il caldo e l'afa che ci fanno venire voglia di evadere, ma anche la messa in scena di uno degli spettacoli più belli della natura.

E li abbiamo trovati tutti, o quasi, questi spettacoli. I campi di girasoli più belli d'Italia da inserire in un itinerario di viaggio on the road, ma anche in bicicletta o a piedi. Prendete carta e penna e segnate questi indirizzi: si parte!

In Lombardia

Per quanto bella, Milano non è l'unica protagonista degli itinerari di viaggio in Lombardia. A Vimercate, infatti, all'interno dell'Azienda Agricola Frigerio Augusto è possibile assistere a uno degli spettacoli più belli di sempre. Quando agosto arriva, infatti, 13 ettari di campo si tingono di oro e i girasoli fioriscono in tutta la loro bellezza.

In Emilia Romagna

Provate a chiedere in Emilia Romagna dei campi di girasoli: gli abitanti della regione vi restituiranno un unico e imperdibile indirizzo, quello della Valsamoggia. È qui, infatti, nel comune della città di Bologna, che i campi si tingono di oro giallo regalando uno degli spettacoli più belli mai visti tra le colline bolognesi.

In Toscana

I campi di girasoli più celebri d'Italia si trovano qui, in Toscana. La zona del Chianti, così come quella della Val d'Orcia in estate si trasformano in distese di oro giallo che risplendono il sole e che rendono le colline sinuose ancora più suggestive.

Ma il luogo dei girasoli per eccellenza si trova a Massa Marittima, lungo la strada che collega la Val d’Elsa a Punta Ala. Qui, infine distese di girasoli in fiore, coltivate da oltre un secolo, lasciano i viaggiatori di passaggio senza fiato per la loro bellezza.

Nelle Marche

Un viaggio on the road tra le suggestive strade del Monte Conero restituisce emozioni uniche e paesaggi mozzafiato. Tra questi, anche quelli dei campi di girasoli che si stagliano tra i borghi di Montefano e Sirolo.

In Umbria

C'è un indirizzo preciso e imperdibile per tutti coloro che passano in Umbria questa estate e sognano di perdersi tra le distese infinite e suggestive dei girasoli, ed è Marsciano. A circa a circa 20 km da Perugia, tra le frazioni di Villanova e Fratta Todina è possibile ammirare tutto lo splendore dell'oro giallo.

In Puglia

Anche la Puglia ha il suo campo di girasoli, ed è spettacolare. A crearlo è stato l'agricoltore Giuseppe Savino che ha pensato bene di piantare oltre 40000 esemplari per regalare a cittadini e viaggiatori lo spettacolo più bello di sempre. Il campo si trova a Foggia ed è aperto sia per delle passeggiate suggestive, sia per la raccolta dei fiori.