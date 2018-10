editato in: da

Le 10 città del divertimento

Party in spiaggia, locali pieni di gente interessante, sensuali scuole di tango o il fascino irresistibile della movida mediorientale. Sono le 10 città del divertimento secondo una classifica che la celebre guida Lonely Planet ha stilato qualche tempo fa.

In pole position Ibiza, la più conosciuta e la più mondana delle Isole Baleari. Ogni notte Ibiza è animata da party che hanno come parole d’ordine “divertimento puro” e “trasgressione”.

Segue Buenos Aires, nominata dai porteños “la città che non dorme” e che nella notte risplende silenziosa ed affascinante. La serata ideale è una cena in un tipico Club a ritmo di tango. E se tango e musica non sono nelle tue corde, Buenos Aires ti sedurrà con il suo shopping sfrenato, con i vecchi bar carichi di atmosfera o con la vita notturna.



Berlino è divertimento 24 ore su 24: è una metropoli densa di sfarzo, musica, luci e divertimenti e ha superato da tempo in fama e splendore altre grandi città della scena notturna, come Londra, New York e Tokyo. Pochi luoghi al mondo sono dediti al divertimento come la capitale tedesca. Oggi Berlino è la capitale del divertimento nel segno della musica elettronica. Rave party, chill-out, feste che continuano per ore e ore, giorno dopo giorno, fanno parte del Dna della città.

Tel Aviv è definita la regina della movida orientale, è la città che non si ferma mai. Centro nazionale del divertimento notturno, le sue vie sono piene di night club che offrono ogni genere di musica, discoteche, ristoranti, pub, coffee house, dancing, cinema, teatri, auditorium e sale da concerto, la sua spiaggia regala l’emozione di un bagno e di una romantica passeggiata lungo il litorale

La notte di Budapest, invece, è divisa tra divertimenti turistici e locali trasgressivi. Pub, jazz club e topless-bar ma anche grandi discoteche chiassose. Se invece puntate a un divertimento più colto, andate a chiedere i programmi del Petofi Csarnok, il più importante centro culturale della gioventù di Budapest, dove organizzano concerti di ogni genere musicale. E dopo il divertimento della notte? L’ideale è lasciarsi cullare alle terme: i bagni Gellért tra liberty e benessere sono imperdibili.

Locali da ballo dove improvvisare una salsa in compagnia dell’orchestra o semplicemente un buon ristorante dove assaggiare i prodotti tipici della Repubblica Cubana: questo è l’Havana, la capitale di Cuba. L’isola è sinonimo di bellissime spiagge, acque cristalline, gente simpatica e ritmi latini. Un sigaro, forse. Sicuramente un bicchierino di buon rum, magari in uno dei locali amati da Hemingway, per entrare nel clima giusto, che è incline al divertimento e alla gioia.

E Montreal? E’ una delle più vitali città del mondo. A Montreal si respira una joie de vivre, una voglia di divertirsi, una passione per la vita in generale, che neanche i freddi mesi invernali riescono a mitigare. Anche in pieno inverno i ristoranti, i bar, le discoteche, i cinema sono pieni di gente con un unico obiettivo: uscire e divertirsi.

Las Vegas non si può spiegare in due parole, Las Vegas si deve vivere. E’ il “Paese dei Balocchi” per ragazzi e adulti. Movida, divertimento, casinò, discoteche… Il ritmo di Las Vegas è questo. Collocata nel deserto del Nevada, Las Vegas è una città dove tutto è possibile. Lo skyline di questa località è dominato da hotel, alberghi, casinò, luminosi luci al neon e montagne russe, mentre le strade sono piene di migliaia di persone e boutique di famosi stilisti.

Con il calar del sole Lisbona riserva molte sorprese grazie ai tantissimi bar, locali e discoteche aperti fino all’alba. Il quartiere per eccellenza del divertimento by night è da sempre il Bairro Alto, ma anche l’area lungo i cais, le rive de Tago, è diventata un vero proprio punto di riferimento per la vita notturna della città.

A Istanbul non mancano di certo le occasioni per divertirsi. I migliori ristoranti, sia tipici sia internazionali si trovano in questa città. Istanbul è inoltre ricca di locali che restano aperti fino al mattino, in grado di accontentare tutte le tipologie di turista. Numerosi anche i caffè, parte integrante della cultura della città adatti ad ogni gusto e ad ogni tasca, dai più lussuosi ai più economici. E per chi ama lo shopping, da non perdere un giro nel Grand Bazar, con i suoi 4000 negozi dove si può trovare di tutto.