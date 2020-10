Hai smarrito degli oggetti in aeroporto? Magari puoi trovarli in vendita qui

editato in: da

Vi siete mai chiesti dove finiscono gli oggetti smarriti in aeroporto mai riscattati? Ne siamo certi, dimenticare qualcosa al controllo sicurezza o non vedere mai arrivare la propria valigia sul nastro trasportatore, è qualcosa che, purtroppo, è capitata a tutti i viaggiatori.

I più fortunati possono riscattare gli oggetti smarriti al loro ritorno, per chi invece non ha visto mai arrivare la sua valigia in aeroporto non resta che affidarsi al fato e magari sperare di vedere recapitato, un giorno a casa, quel trolley o il borsone da viaggio contenente tutti gli effetti personali.

Ma quanto questo non accade, che succede a tutti quegli oggetti e bagagli mai reclamati? Un viaggio in Alabama potrebbe rispondere alla vostra domanda.

È qui, infatti, che si trova un negozio, nonché gigantesco magazzino dal nome Unclaimed Baggage, dove gli oggetti e i bagagli conservati nel lost & found non vengono mai più riscattati. In questo caso, il negozio di Alabama, in accordo con alcune linee aeree vende il contenuto degli oggetti abbandonati.

E di cose bizzarre, vi assicuriamo, qui se ne possono trovare moltissime; oltre ai classici orologi e occhiali da vista, è stata ritrovata una maschera funeraria dell’Antico Egitto, un violoncello e un serpente a sonagli vivo, quest’ultimo però non è stato messo in vendita. Unclaimed Baggage si trova esattamente a Scottsboro e ha lanciato la sua attività nel 1970.

Dotato anche di un e-shop, l’esercizio commerciale si occupa di mettere in vendita gli oggetti smarriti e il contenuto delle valigie lasciate e ritrovate in aeroporto. Se dopo tre mesi, nessuno riscatta quel contenuto viene considerato abbandonato e di conseguenza preso in carico da Unclaimed Baggage che sceglie di rivendere, riciclare o donare tutto ciò che acquisisce.

Secondo le stime messe online dal negozio, ogni giorno vengono analizzati oltre 5000 oggetti, un numero che conferma quanto dimenticare o perdere un bagaglio o un oggetto sia qualcosa all’ordine della quotidianità.

Se leggendo questo articolo, quindi, vi è venuto in mente di aver dimenticato qualcosa in aeroporto oltre tre mesi fa, e non aver mai riscattato l’oggetto, provate a fare una capatina sul sito web Unclaimed Baggage. Forse non ritroverete i vostri effetti personali, ma vi assicuriamo che ne vedrete delle belle.