Toscana, borghi e natura: le spiagge d’acqua dolce del torrente Ciuffenna

In Valdarno, alle pendici del Pratomagno e tra borghi da non perdere, un corso d'acqua cristallino offre tantissime occasioni agli amanti del wild swimming

Niente paura se non avete mai sentito parlare prima del torrente Ciuffenna, uno dei tanti affluenti del fiume Arno in Toscana. Il suo nome è oscuro anche a tanti abitanti della regione, malgrado sia uno dei corsi d’acqua più belli dove passare le lunghe, calde giornate dell’estate toscana. Ciononostante è arrivato il momento di scoprirlo, perché non sono molti i luoghi di acqua dolce capaci di unire natura incontaminata e opere dell’uomo come fa questo angolo della provincia di Arezzo.

Il Ciuffenna nasce alle pendici del Pratomagno, il massiccio montuoso che divide il Casentino dal Valdarno. Due diverse sorgenti ne alimentano il corso, unendosi poco prima dell’ingresso nel borgo di Loro Ciuffenna, che prende il nome proprio dal torrente che lo attraversa e che è annoverato nella lista de I Borghi più belli d’Italia.

A Loro il Ciuffenna scorre in una profonda forra tra rocce, cascatelle e le vestigia di un passato dove le sue acque erano sfruttate per le attività produttive della cittadina: ancora oggi si possono scorgere gli antichi mulini sulle sponde del corso d’acqua.

Fonte: iStock

Il borgo ha un centro storico pregevole, dov’è piacevole fare una passeggiata tra i vicoli lastricati, tra archi in pietra, torri e torrette, scorci sulla gola dove scorre il torrente. Il territorio comunale di Loro, inoltre, comprende alcune frazioni più piccole ma altrettanto piacevoli da visitare lungo il territorio attraversato dal fiume: a Gropina si trova la mirabile Pieve di San Pietro, chiesa duecentesca dichiarata monumento nazionale; nei pressi di Pratovalle si trova Roveraia, un borgo fantasma abbandonato nel secondo dopoguerra; il piccolissimo borgo della Trappola offre un panorama unico sulla Croce del Pratomagno e su tutti i rilievi vicini; Rocca Ricciarda è un borgo dall’atmosfera medievale, costituito di case in pietra strette una all’altra.

Oltre all’opera dell’uomo, però, il punto di forza della valle del torrente Ciuffenna è costituita dalle meraviglie naturali e, in particolare, dalle numerose spiagge d’acqua dolce dove potersi rinfrescare nelle calde giornate estive. La zona attorno a Loro ne offre per tutti i gusti: c’è la zona perfetta per le famiglie con bambini, quella preferita dagli adolescenti del luogo per un tuffo adrenalinico, quella adatta ai picnic della domenica.

Massette, la spiaggia per famiglie

Fonte: Lorenzo Calamai

Ai margini di Loro Ciuffenna, direttamente a pochi minuti a piedi dalla piazza centrale del borgo, sorge la spiaggia delle Massette. Si tratta di una zona del torrente a monte del centro cittadino dove il corso d’acqua ha poca forza, la corrente è gentile e l’acqua bassa: il luogo ideale per i bambini più piccoli per giocare nel torrente in sicurezza, saltando da uno masso all’altro tra quelli che emergono dal letto del Ciuffenna.

Arrivare alle Massette è estremamente semplice: dalla piazza di Loro si trovano le indicazioni per il breve sentiero che connette il borgo alla spiaggia d’acqua dolce. In cinque minuti la si può raggiungere e, oltre a divertirsi e rinfrescarsi nell’acqua, ci si può godere una piccola spiaggetta di sabbia, l’ombra di alcuni alberi e un praticello verde.

Pozzone, la grande piscina naturale del Ciuffenna

Fonte: Lorenzo Calamai

La piscina naturale più nota di Loro Ciuffenna è quella del cosiddetto Pozzone, circa 15 minuti di camminata a monte del centro del borgo.

Qui il torrente ha scavato la propria strada in un tratto di pietra chiara e oggi si muove sinuoso fino a esibirsi in una bella cascata, con ai suoi piedi una grandissima piscina naturale, molto profonda. Lo scenario è l’ideale per tuffarsi dalle rocce tutto attorno alla polla, fino al trampolino più alto, e le acque chiare e fresche del Ciuffenna sono davvero corroboranti.

A monte e ai lati della cascata le rocce lisce e levigate sono l’ideale per stendere l’asciugamano e passare del tempo nel più completo relax, con il beneficio anche dell’ombra offerta dalla vegetazione.

Per arrivare al Pozzone dalla piazza centrale di Loro Ciuffenna si deve attraversare il ponte sul fiume e dirigersi a destra, imboccando la strada sterrata che inizia sotto un arco in pietra e porta al residence La Ferriera. Dopo poche centinaia di metri, sulla destra, un sentiero scende rapidamente sul letto del torrente. Si risale quindi il Ciuffenna per un breve tratto, fino a passare sotto un ponte e arrivare al cospetto della grande piscina naturale.

Gorgiti, all’ombra dei fitti boschi

Fonte: Lorenzo Calamai

La frazione di Gorgiti dista circa sette chilometri da Loro Ciuffenna. Si trova più a monte ed è composta da un gruppuscolo di case, la maggior parte delle quali sono ormai utilizzate soltanto per le vacanze estive: i residenti fissi si contano sulle dita delle mani.

Durante i mesi estivi e in particolare nei fine settimana, però, Gorgiti diventa meta ambitissima per tutto il Valdarno: qui intere famiglie e comitive vengono a ripararsi all’ombra dei fitti boschi che coprono la collina, passando l’intera giornata sulle rive del Ciuffenna, che scorre placido al riparo delle fronde.

Lasciata l’auto all’ingresso della frazione, si trova facilmente l’accesso al sentiero che costeggia la destra orografica del torrente. Di qui si può risalirlo quanto si desidera: vicino al paese si troverà una doppia cascatella con una piscina naturale dove ci si può immergere, con attorno ampie rocce sulle quali sistemarsi; più a monte si trova una piscina profonda e un’ampia area di rocce levigate e piane che ispira momenti meditativi in pieno connubio con la natura.

Mulino delle Rose, la cascata scenografica

Fonte: Lorenzo Calamai

Uno dei luoghi più belli della valle del Ciuffenna si trova nei pressi della frazione di San Clemente in Valle. Salendo da Loro Ciuffenna, circa un chilometro prima del piccolo abitato, si può lasciare l’auto a bordo strada e scendere per una stretta strada in cemento tra alcune case.

La viottola conduce a un ponticello in pietra, che a sua volta porta a un vecchio mulino restaurato nei pressi di una cascata. Si tratta di un luogo estremamente scenografico: la cascata forma ai suoi piedi un’ampia polla circolare nella quale è possibile tuffarsi, dietro c’è l’arco del ponte e su una sponda sorge il mulino, con le sue pareti in pietra e una rigogliosa pianta di rose che si arrampica lungo la sua facciata.

Fare il bagno qui è un vero spettacolo per gli occhi, oltre che per il refrigerio portato dalle acque del torrente. A dire il vero, però, non si tratta del Ciuffenna, bensì di un suo più modesto affluente, il Borro di San Clemente, la cui portata, comunque, garantisce un afflusso continuo alla cascata per tutto il periodo estivo.