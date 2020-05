Città per ciclisti: 10 mete da raggiungere insieme alla propria bici

In Italia le città sono sempre di più a misura d'uomo e... di bicicletta. Tante realtà oggi si possono visitare in sella alle due ruote con percorsi green che permettono di ammirare le bellezze architettoniche, storiche e naturali. Il tutto in assoluta tranquillità.