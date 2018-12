Iniziare l’anno sulle ciaspole: i 5 itinerari più belli d’Italia

editato in: da

Quale modo migliore per cominciare l’anno, se non regalandosi una full immersion nella natura?

Per farlo, non serve mettersi un paio di sci ai piedi. O salire su una tavola da snowboard. Anche chi non ha un animo sportivo e spericolato può godere di tutta la bellezza di un paesaggio innevato. Come? Indossando un paio di ciaspole, per camminare nella neve più soffice e respirare l’aria pura della montagna. Ecco allora quali sono i più bei luoghi d’Italia per una ciaspolata.

In Alta Val Pusteria, con vista sulle Tre Cime di Lavaredo

Tra i paesaggi di montagna più amati d’Italia, un posto d’onore va riservato alle Tre Cime di Lavaredo. Per ammirarle, una ciaspolata è la migliore delle occasioni. Si parte dal parcheggio del Rifugio Piano Fiscalina o dal Rifugio Fondovalle (Sesto) e si raggiunge il Rifugio Locatelli dopo aver attraversato l’altipiano sotto il Sasso di Sesto, grazie ad un percorso di 6 chilometri: è il sentiero 102, percorribile in circa quattro ore e immerso nel paesaggio straordinario delle Tre Cime di Lavaredo.

Ai piedi del Monte Rosa

Seconda cima più alta delle Alpi, il Monte Rosa accompagna con la sua maestosa figura l’escursione che – da Pecetto Torinese (Torino) – raggiunge il lago delle Locce. Si parte da una quota di 1358 metri e, percorrendo un’ampia traccia battuta a lato della seggiovia, su pendenze modeste si sale sino a incrociare la pista da sci. Si prosegue poi sino al Belvedere da dove, i meno esperti, possono scegliere di proseguire verso l’Alpe Fillar e ammirare così il Monte Rosa e il ghiacciaio innevato; chi ha più esperienza sulle ciaspole può invece proseguire il cammino sino al rifugio Marinelli e – poi – verso il rifugio Zamboni Zappa e il lago delle Locce.

In Val di Non, al chiaro di luna

Tra le esperienze da fare almeno una volta nella vita, vi è una ciaspolata al chiaro di luna. In Italia, uno tra i luoghi più belli che offrono questa possibilità è la Val di Non. Si parte dal rifugio Predaia Ai Todes-Ci (Tres, provincia di Trento) e, attraverso l’altopiano della Predaia (tra la Val di Non e la Val d’Adige), si imbocca il percorso ad anello conduce sino al punto panoramico di Roccia Larga, a 1647 metri. Da qui, si scende poi verso la Malga di Coredo e si imbocca la forestale che conduce al punto di partenza. L’escursione, con una guida esperta, comincia alle 17.00 e si conclude alle 20.00.

Sulle Alpi Orobie

Anche in Lombardia è possibile organizzare una ciaspolata e, la location più bella in cui farlo, è quella delle Alpi Orobie. Si parte da Nona, frazione della Valle di Scalve (in provincia di Bergamo), e da qui si imbocca il sentiero CAI n. 408. Un percorso suggestivo, che ha in sé la storia: il sentiero è infatti quello che percorrevano i minatori che, agli inizi degli anni Settanta, lavoravano nelle miniere di ferro site a 1700 metri. Si costeggiano le loro antiche baracche, laddove oggi si trova il rifugio Case Rosse, e si raggiunge il passo della Manina con la sua chiesetta. Il panorama è mozzafiato: la Presolana, il Pizzo Camino, il Pizzo di Petto e il Barbarossa verso la Valle di Scalve; di fronte, il Pizzo di Coca, il Redorta e il Diavolo di Tenda.

In Friuli, tra i laghi ghiacciati

In Friuli, nei pressi di Tarvisio, con le ciaspole si possono raggiungere spettacolari laghi ghiacciati. Il percorso, facilissimo e percorribile in due ore e mezza, conduce lungo le sponde dei Laghi Fusine, coi loro paesaggi ovattati e silenziosi. Si parte dal parcheggio della locanda Kantina, nelle Alpi Giulie, e si raggiungono la piana di Fusine e il sentiero Rio del Lago. La vista del lago alpino ghiacciato, circondato dagli abeti innevati e ai piedi del Gruppo Monte Mangart, toglie il fiato.