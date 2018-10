In crociera coi personaggi Disney: le nuove rotte

editato in: da

La Disney Cruise Line è la compagnia di navigazione che offre meravigliose crociere tematiche per famiglie, insieme ai personaggi della Banda Disney.

Le storiche navi della flotta sono la Magic, la Wonder, la Dream e la Fantasy, ma una grande novità è che tra il 2021 e il 2023 arriveranno tre nuove protagoniste di questi viaggi unici. Oltre a possedere queste vere e proprie città che solcano i mari, Disney ha anche una piccola isola privata, Castaway Cay, nelle Bahamas, che è diventata un porto e un bel luogo turistico per i suoi crocieristi.

Dal 2020 si aggiungeranno nuovi itinerari e nuove rotte, per la prima volta la Disney Cruise Line partirà da New Orleans e vi saranno viaggi inediti anche dalla zona del Big Easy, che faranno tappa alle Bahamas o ai Caraibi Occidentali. In alcuni casi saranno previste anche le soste a Castaway Cay, la vera ossessione per gli appassionati della Disney.

Sarà la Wonder la nave protagonista dei viaggi in Louisiana, l’unica con a bordo un ristorante dedicato alla storia di The Princess Tiana and The Frog, molto amato dagli ospiti che rivivono gli stessi momenti indimenticabili della fiaba.

La rinomata linea di crociere, dopo ben 5 anni di allontanamento da questa località, torna alle Hawaii, dove gli ospiti potranno visitare la Big Island e, inoltre, vi saranno le nuove soste a Hilo, Nawiliwili, località che si trova a sud-est di Kauai, e a Kahului. Gli itinerari sono offerti in entrambe le direzioni tra Vancouver e Honolulu, rendendo possibile anche la visita a Aulani, il resort di proprietà della Disney, un vero paradiso di lusso e charme da non perdersi.

Quelle che continuano ad essere confermate negli anni sono le famose crociere che vedono come protagoniste le terre delle Bahamas, che includono fermate storicamente apprezzate, e che partono da diversi porti quali Port Canaveral, che si trova vicino a Walt Disney World, e anche Puerto Rico, soltanto per un periodo limitato.

Disney Cruise Line offre crociere uniche, dedicate principalmente alle famiglie, dove grandi e piccini hanno la possibilità di vedere posti meravigliosi, rivivendo il sogno e la magia Disney con tutti i personaggi più famosi dei cartoni animati amati in tutto il mondo. Sarà possibile prenotare per le partenze del 2020 già tra pochi giorni, dal 4 ottobre chi è interessato a uno di questi viaggi può correre a prendere posto sulla nave, si tratta di proposte molto ambite e le disponibilità terminano sempre molto rapidamente.