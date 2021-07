Nel West Sussex la lavanda è in fiore. Ed è uno spettacolo

editato in: da

Quando a fine maggio le distese infinite di filari si colorano di viola non c’è più alcun dubbio: la natura sta mettendo in scena il suo spettacolo più bello, quello dell’oro blu. Stiamo parlando della fioritura di lavanda, un momento dell’anno, che coincide con l’arrivo dell’estate, e che è diventato con il tempo il più atteso di sempre.

Quando parliamo di lavanda è impossibile non pensare alla Provenza. È qui, infatti, che la fioritura regala scenari da cartolina, degni delle fiabe più belle. Un’atmosfera così pittoresca da attirare ogni anno turisti e viaggiatori di tutto il mondo che, proprio in questo periodo partono alla ricerca dei campi di lavanda fioriti.

Eppure, la magia dell’oro blu non è una prerogativa della Provenza. Anche in Italia, infatti, tra metà maggio e meta agosto possiamo attraversare i campi di lavanda in fiore e vivere tutte le suggestioni provenzali.

Italia, dicevamo, ma non solo. Inaspettatamente, infatti, anche in Inghilterra è possibile ammirare questo spettacolo. Da poco, infatti, l’oro blu della Provenza ha invaso un’intera area del West Sussex, un territorio di per sé già molto suggestivo riconoscibile per i suoi dolci e sinuosi rilievi collinari.

È qui che, lontano dai sentieri turistici più battuti, è possibile accedere al campo di lavanda di Lordington. Creato dall’agricoltore inglese Andrew Elms, questo grande parco è forse uno dei più belli dell’intero Paese. Ogni giorno Elms si prende cura delle piante con dedizione e amore, e la sua meticolosità e attenzione all’ambiente, ha trasformato questo campo in un habitat perfetto non solo per le piante, ma anche per la fauna selvatica. Qui, infatti, vivono oltre 12 esemplari di uccelli di specie protetta.

Il terreno si estende per quattro acri e ospita filari di lavanda di una bellezza indescrivibile. Si tratta della Mailette, una varietà francese provenzale famosa soprattutto per la produzione di olio essenziale.

Il campo di lavanda di Lordington viene aperto al pubblico l’estate. E mentre si passeggia tra i filari, in compagnia di uccelli e farfalle, si ha come la sensazione di trovarsi in Provenza. Qui la natura è assoluta protagonista, basta infatti spostare lo sguardo oltre i prati fioriti per ammirare la riserva naturale di Kingley Vale e le immense praterie che circondano il parco.