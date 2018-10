Le spettacolari immagini dell’ascensore esterno più alto del mondo

editato in: da

Quello che state vedendo in queste straordinarie immagini riprese da un drone è

Siamo in Cina, nella zona di Wulingyuan dello Zhangjiajie e lo spettacolare ascensore è alto circa 326 metri. L’ascensore si chiama Bailong, che in cinese vuol dire “ascensore dei 100 dragoni”, è in vetro ed è costruito su un precipizio, che rende tutto ancora più scenografico.

In grado di trasportare fino a 64 persone per viaggio, l’ascensore esterno impiega solo un minuto per compiere tutto il tragitto e dal 2015 è ufficialmente riconosciuto sul libro dei Guinness dei Primati come il più alto, veloce e capiente tra quelli esterni esistenti al mondo.

La zona dello Wulingyuan è una delle grandi attrazioni naturali del sud della Cina, una foresta nella quale si stagliano formazioni rocciose carsiche alte fino a 800 metri e dichiarata Patrimonio dell’Umanità nel 1992. La costruzione dell’ascensore – iniziata nel 1999 e completata nel 2002 – ha scatenato molte polemiche e discussioni sull’impatto ambientale della struttura.

L’ascensore Bailong è, in realtà, composto da tre ascensori in vetro separati e la vista di cui si gode salendo è davvero da togliere il fiato.

Il Parco nazionale forestale di Zhangjiajie è situato nell’omonima città, nella provincia a nord dello Hunan, nel cuore della Repubblica Popolare Cinese. È uno dei parchi più famosi della Cina assieme alla riserva naturale di Jiuzhaigou. Il Parco è famoso per i pilastri di quarzite di natura carsica, che si sono formati nel corso di milioni di anni. Il paesaggio è reso ancora più suggestivo e spettacolare dalla fitta vegetazione presente.

Ma se Bailong è l’ascensore esterno più alto del mondo, sono tanti gli ascensori panoramici su paesaggi mozzafiato. Il Burj Khalifa, negli Emirati Arabi, è un vero e proprio gioiello della tecnologia moderna e permette ai visitatori di godere della vista su Dubai a un’altezza di oltre 800 metri. All’interno del Pianoro dello Bürgenstock si trova l’ascensore esterno più alto d’Europa, a Lucerna, in grado di viaggiare ad una velocità di ben 153 metri al minuto. Nel Gateway Arch, in Missouri, invece, c’è un ascensore alto 192 metri che durante il percorso ruota di 5 gradi in 5 gradi per adattarsi alla curvatura dell’edificio.